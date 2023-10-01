Đúng 17h chiều ngày 1/10: 3 con giáp vận đỏ ngút trời, tiền chất chật nhà, phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 01/10/2023 15:52

Trong giai đoạn này, số phận của 3 con giáp sau đảo chiều bất ngờ, vận may đến liên tục, làm việc gì cũng hiệu quả.

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 1/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần đang làm việc chuyên nghiệp, được thể hiện rõ ràng qua kết quả nhận được.  

Công việc: Người tuổi Dần làm việc rất tỉnh táo, chuyên nghiệp, thông qua kết quả nhận được xứng đáng.  

Tình cảm: Bạn đang có người yêu hiểu rõ mình, luôn cùng bạn vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Tài lộc: Thành tựu công việc giúp bạn có phần thưởng lớn. 

Sức khoẻ: Tinh thần thể thao luôn cho bạn một sức khoẻ tốt.  

Đúng 17h chiều ngày 1/10: 3 con giáp vận đỏ ngút trời, tiền chất chật nhà, phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thăng trầm suốt cả mùa hè. Công việc của họ không mấy ổn định nhưng con giáp này lại có động lực phấn đấu rất tốt. Dù gặp bao nhiêu thất bại họ vẫn kiên trì đến cùng.

Đúng hôm nay 1/10/2023, bắt đầu bước sang thu cũng là lúc số phận của họ đảo chiều, vận may đến liên tục, "vựa lúa" bắt đầu đầy lên.

Trong giai đoạn này, con giáp tuổi Dậu làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy.

Bạn hãy tin rằng cuộc sống không dễ dàng nhưng nếu chịu thương chịu khó thì sẽ đến lúc bạn xoay chuyển tình thế, giàu có lên từng ngày.

Đúng 17h chiều ngày 1/10: 3 con giáp vận đỏ ngút trời, tiền chất chật nhà, phát tài phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 1/10/2023 hôm nay, tuổi Sửu có một môi trường tốt để làm việc. Một ngày để bản mệnh giữ những bí mật, giữ cho mình không bị phân tâm bởi ồn ào xung quanh. Đây là lúc phải tập trung giải quyết mọi công việc.

Tuy nhiên con giáp này vẫn cảm giác khó yên, vất vả, không thể an tâm khi hoàn thành việc này đã có phát sinh việc khác. Bản mệnh cần tự tạo cho mình một khoảng thời gian để thư giãn lấy lại năng lượng để có thể hoàn thành tốt các công việc.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Đúng 17h chiều ngày 1/10: 3 con giáp vận đỏ ngút trời, tiền chất chật nhà, phát tài phát lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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