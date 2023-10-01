Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 1/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO ĐẦU THÁNG, thất thoát tiền bạc, muộn phiền vay quanh 

Tâm linh - Tử vi 01/10/2023 06:09

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 1/10/2023, ngày đầu của tháng mới 3 con giáp xui xẻo vay quanh, cuộc sống không thuận lợi, buồn phiền vay quanh. 

Người tuổi Sửu 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 1/10/2023, ảnh hưởng của Sửu Thìn Tương Phá nên con giáp tuổi Sửu cảm giác khó yên, vất vả, không thể an tâm khi hoàn thành việc này đã có phát sinh việc khác.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 1/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO ĐẦU THÁNG, thất thoát tiền bạc, muộn phiền vay quanh  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan tạo cho con giáp tuổi Sửu môi trường tốt để làm việc. Một ngày để bạn giữ những bí mật, giữ cho mình không bị phân tâm bởi ồn ào xung quanh. Đây là lúc phải tập trung giải quyết mọi công việc.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Người tuổi Thìn 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 1/10/2023, vận trình của tuổi Thìn bị cản trở, nhưng khi có thử thách lại là lúc để bản mệnh thể hiện năng lực của mình. Hãy tiếp tục cố gắng và xây dựng lòng quyết tâm cao độ để vượt qua chúng.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 1/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO ĐẦU THÁNG, thất thoát tiền bạc, muộn phiền vay quanh  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn cứ có chuyện gì xảy ra cũng suy nghĩ mãi không thôi, bản mệnh rất cần một người có kinh nghiệm đưa ra chỉ dẫn để tránh sa đà vào việc suy nghĩ tiêu cực. Nếu có thể nên dành thời gian đọc sách, thiền định để tái tạo lại năng lượng.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay là ngày con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở ngón chân.

Người tuổi Tuất 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 1/10/2023, người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung. Bạn nên hạn chế tính nóng nảy, không nên mâu thuẫn với mọi người xung quanh, nếu không dễ đẩy mình vào vòng xoáy thị phi, rắc rối.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 1/10/2023, 3 con giáp XUI XẺO ĐẦU THÁNG, thất thoát tiền bạc, muộn phiền vay quanh  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bạn không nên hành xử độc đoán, ép buộc người khác phải nghe theo ý kiến của mình. Nhiều khi lắng nghe quan điểm của cấp dưới sẽ giúp bạn tìm ra hướng đi mới chính xác hơn cho tập thể.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy thiên về ổn định. Nếu tình cảm đôi bên đã chín muồi, cả hai có thể tính đến việc tiến xa hơn. Với các cặp vợ chồng, hai bạn có thể sắp xếp thời gian để hâm nóng cảm xúc.

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