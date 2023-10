Tử vi ngày mai, thứ Hai (2/10/2023): Tý có cơ may kiếm tiền, Sửu gian nan thành tài, Thìn gặt hái thành công mỹ mãn

Tình cảm: Hôm nay bạn may mắn có nhiều thời gian bên cạnh người thương.

Tài lộc: Cơ hội đầu tư hiện tại cho bạn nhiều thách thức, cố gắng học hỏi và đầu tư thông minh.

Sức khỏe: Cố gắng cải thiện sức khỏe, rèn luyện thể thao khi bạn có đầy đủ dụng cụ tập luyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi tháng 10/2023 cho thấy người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh tuổi Sửu phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Trong tháng này, vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Trên phương diện tài chính, người tuổi Sửu làm nghề tự do hoặc các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

Đối với những người làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng bạn sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Trong ngày mới 2/10/2023 này, con đường tình duyên của người tuổi Sửu có bước phát triển tích cực. Nhờ biết phát huy nét quyến rũ của mình, con giáp này nhận được nhiều sự quan tâm và để ý của mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 2/10/2023, tuổi Thìn may mắn trong công việc, buôn may bán đắt, xin việc suôn sẻ, thi cử được điểm tốt. Con giáp này làm gì cũng có người giúp đỡ, chỉ đường cho nên không mất sức, nhìn chung may mắn trong ngày rất lớn.

Vận trình tiền bạc cũng khả quan hơn, chính tài vững mạnh, dù làm một việc cũng rủng rỉnh. Người buôn bán kinh doanh có thêm hướng phát triển mới khá tốt, có thể cân nhắc để theo đuổi mặt hàng mới để có thêm tiền lãi.

Tuy nhiên con giáp này phải cẩn thận vì tình cảm có dấu hiệu lục đục. Con giáp này nên tránh đối đầu với người khác, nếu có va chạm tốt nhất nên nhường nhịn cho qua rồi tính kế lâu dài, cũng không nên đưa ra quyết định lớn. Có thể tận dụng sự khéo léo của mình để thoái thác các công việc khó khăn thì càng tốt.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.