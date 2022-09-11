Tử vi ngày mới (thứ Hai, 12/9), Thần Tài gọi tên, 3 con giáp này giàu to, được tài lộc ‘bám chặt’, vận khí xung thiên, không cầu cũng trúng lớn

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 20:58

Tử vi ngày mới (thứ Hai, 12/9), 3 tuổi số mệnh rực rỡ như gấm hoa, sớm muộn cũng có tiền bạc đầy nhà.

Tuổi Mùi

Năm Nhâm Dần 2022 này vốn mang vận số tốt cho Mùi. Là người có bản lĩnh hơn người, Mùi luôn biết tự mình vượt qua mọi thứ, cố gắng thay đổi bản thân để thích hợp với cục diện.

Tử vi ngày mới (thứ Hai, 12/9), những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Mùi cũng gặp được nhiều may mắn. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư thì cứ hết mình, có thể sẽ đổi đời trong chớp mắt. Mùi cũng nên mở lòng hơn, quyết đoán hơn thì có thể thành công rực rỡ.

Tử vi ngày mới (thứ Hai, 12/9), Thần Tài gọi tên, 3 con giáp này giàu to, được tài lộc ‘bám chặt’, vận khí xung thiên, không cầu cũng trúng lớn - Ảnh 1
Tuổi Mùi gặp vận may mắn rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới (thứ Hai, 12/9), tuổi Sửu sẽ được ra được nhiều ý kiến sáng tạo giúp công việc phát triển nhanh chóng. Đây cũng là khoảng thời gian bản mệnh thoát khỏi áp lực, đón nhận nhiều cơ hội may mắn tự tìm đến cửa.

Công việc suôn sẻ, hanh thông nên tuổi Sửu cũng nhận về nhiều kết quả tốt. Nhờ thế, nguồn thu nhập của bản mệnh tăng lên gấp bội, cuộc sống ngày một rủng rỉnh.

Tử vi nói rằng đây chính là thời điểm danh lợi song toàn đối với đối với người tuổi Sửu. Con giáp này làm gì cũng có thể thành công, gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, đáng mong chờ. Con giáp này ngày càng bước vào giai đoạn phất lên như diều gặp gió, khiến nhiều người ghen tỵ.

Tử vi ngày mới (thứ Hai, 12/9), Thần Tài gọi tên, 3 con giáp này giàu to, được tài lộc ‘bám chặt’, vận khí xung thiên, không cầu cũng trúng lớn - Ảnh 2
Tuổi Sửu vận mệnh phú quý chưa từng thấy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Khôn ngoan, tinh tế lại có chí tiến thủ nên Tuất sớm gặt hái được những thành tựu đáng nể. Dẫu mang mệnh phú quý nhưng Tuất chưa bao giờ dựa dẫm bất cứ ai. Họ phấn đấu miệt mài, chăm chỉ làm việc để khẳng định tài năng của chính mình.

May mắn có sao tốt chiếu mệnh nên tài vận của con giáp giàu sang này sẽ khởi sắc ngoạn mục. Tử vi ngày mới (thứ Hai, 12/9), tiền ùa vào nhà, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần trời cho Tuất. Con giáp này tiếp nhận nhiều tin vui, đón những cơ hội mới để phát tài, tăng lợi nhuận.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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