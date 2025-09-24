Tử vi ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: Ngọ tiền bạc vàng mười, Thân của cải đầy nhà, Mùi giàu càng thêm giàu

Tuổi Ngọ sẽ trải qua một ngày tràn ngập tình yêu và hạnh phúc nhờ cục diện Lục Hợp. Bạn sẽ cảm nhận rõ sự ấm áp từ gia đình và những người xung quanh. Những mối quan hệ này không chỉ mang lại niềm vui mà còn tạo động lực cho bạn trong cuộc sống. Trong công việc, bạn được dịp phát huy năng lực cá nhân.

Thực Thần xuất hiện mang đến khá nhiều cơ hội để kiếm tiền cho con giáp này. Nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn của bản mệnh sẽ có thu nhập khả quan hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không lãng phí.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thanh lịch, duyên dáng và giỏi giao tiếp. Sau ngày này sự cuốn hút và khả năng ngoại giao khéo léo sẽ mang đến cho hoj nhiều cơ hội bất ngờ. Đây có thể là sự ghi nhận từ công việc, cũng có thể là mối quan hệ mới mở ra con đường làm giàu. Nhờ đó, tuổi Mùi sẽ vừa có thêm tài lộc, vừa nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ mọi người.

Từ ngày này, tuổi Mùi bước vào giai đoạn hanh thông, tài lộc và sự nghiệp đều rộng mở. Công việc có quý nhân nâng đỡ, những dự định còn dang dở nay dễ bề thành công. Đặc biệt, nguồn thu nhập phụ tăng mạnh, giúp bản mệnh tích lũy thêm của cải. Về tình duyên, người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp, còn người có gia đình thì êm ấm, hòa thuận. Nhìn chung, càng về cuối năm, tuổi Mùi càng có nhiều may mắn, hứa hẹn một cái Tết sung túc và đủ đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!