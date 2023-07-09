Tử vi ngày mai, thứ Hai (10/7/2023): 3 con giáp chuẩn bị phát tài phát lộc, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 10/7/2023 hôm nay, tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Con giáp này luôn niềm nở, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu mến. Thời điểm này, bản mệnh còn có cơ hội gặp được quý nhân.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Mão nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Đông Bắc và Tài thần ở hướng Nam.

Vận trình tình cảm cũng đón nhận những tín hiệu lạc quan khi tuổi mão mở lòng với bạn bè khác giới. Con giáp này đã sẵn sàng bước chân vào một mối quan hệ mới và bỏ những tổn thương trong quá khứ lại phía sau lưng.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tháng mới, tuổi Thân được nhiều cát tinh chủ về nhân duyên đào hoa chiếu mệnh. Đây là thời điểm tốt để các bạn bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình. Nhân duyên vượng cũng mở ra các mối quan hệ hợp tác làm ăn suôn sẻ cho con giáp này.

Tinh thần làm việc trong tháng này của Thân cũng được nâng cao. Con giáp này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực nhưng đôi khi để cái tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân.

Sức khỏe của tuổi này không gặp vấn đề nào nghiêm trọng. Bản mệnh lại là người chăm chỉ thể dục thể thao, luôn chú trọng chăm sóc cơ thể nên ít ốm đau bệnh tật. Hãy cố gắng phát huy tinh thần này trong các tháng sau nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 10/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đều đặn chăm chỉ làm việc mỗi ngày.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc luôn cố gắng hoàn thành tốt xuất sắc.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn không phải người giỏi thể hiện, nhưng luôn biết cách hành động thể hiện tình cảm đúng nơi đúng chỗ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sử dụng tiền bạc vào đúng mục đích chi tiêu.

Sức khoẻ: Du lịch nghỉ dưỡng, thư thái đầu óc sau những ngày chạy dự án.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.