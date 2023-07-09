Tử vi ngày mai, thứ Hai (10/7/2023): Tỵ sự nghiệp thăng hoa, Ngọ đón nhận tài lộc tới tấp, Thìn cẩn thận những nơi đông người

Tử vi ngày 10/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ sự nghiệp thăng hoa, làm việc có được nhiều may mắn.

Tình cảm: Trong tình cảm, người tuổi Tỵ tình cảm tìm được người bạn đồng hành khi khó khăn.

Công việc: Người tuổi Tỵ có mối quan hệ rộng rãi, nhiều người giúp đỡ khi bạn khó khăn trong lúc giải quyết dự án.

Tài lộc: Về tài lộc, tài trí có đủ, vật lực dư cho bạn thoải mái sáng tạo.

Sức khoẻ: Cách rèn luyện cơ thể luôn được bạn đổi mới mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần mới, tuổi Ngọ có nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai giảm bớt đáng kể. Tháng mới mở ra rất nhiều sự thuận lợi cho các kế hoạch của Ngọ.

Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Hơn nữa bản mệnh còn có quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn tiến hành dự định ấp ủ từ lâu. Dù vậy, tuổi Ngọ vẫn cần chăm chỉ làm việc, lấy ổn định làm trọng, tránh nóng vội kẻo khiến vận may tan biến sẽ rất dễ hỏng việc.

Công danh sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều sự khởi sắc. Việc kinh doanh túc tắc vẫn có khoản thu về đều đặn, song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Nhưng dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch.

Đường tình duyên của người tuổi Ngọ có sự thay đổi tích cực. Nhân duyên vượng là thời điểm tốt để các bạn độc thân bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình.

Về phương diện sức khỏe, thể trạng của người tuổi Ngọ trong tháng này được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên bạn vẫn nên cố gắng duy trì lối sinh hoạt khoa học, ăn uống đủ đầy, rèn luyện thể dục thể thao tùy sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuần này, vận trình tổng thể của người tuổi Thìn đang tăng lên vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và Chủ Nhật cuối tuần. Đối với ngày thứ Bảy, chuyện tình cảm của bạn diễn ra với nhiều thăng trầm, dễ xảy ra mâu thuẫn gay gắt với người khác nên hãy cố gắng làm hòa là quan trọng nhất.

Công việc: Người tuổi Thìn có một tuần làm việc khá may mắn nên không cần lo lắng quá nhiều. Dù không được nhiều Cát Tinh phù trợ nhưng người tuổi này làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, công sức bỏ ra không uổng phí. Đặc biệt là người làm công ăn lương dễ dàng nhận được quyết định thăng chức vào cuối tuần.

Tài lộc: Vận trình tài lộc thiên về ổn định. Nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, con giáp này có thể bắt tay vào các công việc làm thêm sau khi sắp xếp được khoảng thời gian thích hợp. Việc này sẽ giúp bạn không những có thêm thu nhập mà không bị áp lực bởi khối lượng công việc nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đem tới cho bạn nhiều niềm vui. Có vẻ như những hy sinh của bạn từ trước đến nay đều được đối phương để tâm và trân trọng từng chút môt. Đó cũng chính là họ đang đáp lại bạn bằng một tình cảm tương tự. Người độc thân tuy vẫn còn cô đơn, lẻ bóng nhưng bạn vẫn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.