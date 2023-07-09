Tài lộc: Vận trình tài lộc thuận lợi, có quý nhân tương trợ mỗi khi khó khăn tài chính.

Sức khoẻ: Thoải mái tâm trí, chữa lành bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngừng nỗ lực, kiên trì phấn đấu vì tương lai. Trong cuộc sống, tuổi Mùi không hay so đo, tính toán, bản thân họ khá rộng rãi và hiểu chuyện. Dù không phải người quá giàu có, tuổi Mùi vẫn luôn tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ tâm nheiemj chỉ cần cuộc sống vui vẻ, thoải mái là được, không cần phải tính toán quá nhiều, không nhất thiết phải chờ người ta báo đáp.

Trong ngày mới, tuổi Mùi gặp khá nhiều khó khăn, trắc trở. Mỗi giai đoạn trôi qua, họ cũng phải đối mặt nhiều thử thách. Tuy nhiên, tuổi Mùi có thể vượt qua một cách ngoạn mục.

Tử vi dự báo rằng cuối tháng 5 âm lịch, tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Bản mệnh có quý nhân phù trợ, cuộc sống dù khó khăn mấy cũng có thể vượt qua. Tuổi Mùi đạt được mục tiêu mà mình mong muốn, sự nghiệp thành công, tài vận dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuần này, vận trình tổng thể của người tuổi Thìn đang tăng lên vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và Chủ Nhật cuối tuần. Đối với ngày thứ Bảy, chuyện tình cảm của bạn diễn ra với nhiều thăng trầm, dễ xảy ra mâu thuẫn gay gắt với người khác nên hãy cố gắng làm hòa là quan trọng nhất.

Công việc: Người tuổi Thìn có một tuần làm việc khá may mắn nên không cần lo lắng quá nhiều. Dù không được nhiều Cát Tinh phù trợ nhưng người tuổi này làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, công sức bỏ ra không uổng phí. Đặc biệt là người làm công ăn lương dễ dàng nhận được quyết định thăng chức vào cuối tuần.

Tài lộc: Vận trình tài lộc thiên về ổn định. Nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, con giáp này có thể bắt tay vào các công việc làm thêm sau khi sắp xếp được khoảng thời gian thích hợp. Việc này sẽ giúp bạn không những có thêm thu nhập mà không bị áp lực bởi khối lượng công việc nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đem tới cho bạn nhiều niềm vui. Có vẻ như những hy sinh của bạn từ trước đến nay đều được đối phương để tâm và trân trọng từng chút môt. Đó cũng chính là họ đang đáp lại bạn bằng một tình cảm tương tự. Người độc thân tuy vẫn còn cô đơn, lẻ bóng nhưng bạn vẫn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.