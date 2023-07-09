Tử vi con giáp ngày mai, thứ Hai 10/7/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, Thần Tài phát lộc, Phật Bà độ mệnh, tình cảm thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn không ai bằng

Tử vi ngày 10/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đều đặn chăm chỉ làm việc mỗi ngày.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn không phải người giỏi thể hiện, nhưng luôn biết cách hành động thể hiện tình cảm đúng nơi đúng chỗ.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc luôn cố gắng hoàn thành tốt xuất sắc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sử dụng tiền bạc vào đúng mục đích chi tiêu.

Sức khoẻ: Du lịch nghỉ dưỡng, thư thái đầu óc sau những ngày chạy dự án.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão ngày mới có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Ngày mới mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu.

Đây có thể coi là một tháng vượng vận khí với người tuổi Mão ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm, song vấn đề sức khỏe lại khiến bạn chưa thể yên tâm. Vấn đề sức khỏe của Mão trong tháng cần phải chú ý nhiều nhất. Con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 10/7/2023 hôm nay, tuổi Tý tham gia các công việc tay trái có cơ hội nhận được khoản tiền hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này, bản mệnh có thể tiêu xài vô cùng thoải mái.

May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng thưởng. Tuy nhiên con giáp này hãy sử dụng số tiền này hợp lý, tốt nhất là gửi tiết kiệm hoặc đầu tư chứ đừng nên quá tập trung vào mua bán, sắm sửa đồ dùng hào nhoáng.

Trên phương diện tình cảm lại có điều không hay. Có thể người tuổi Tý luôn tin tưởng suốt bấy lâu nay lại phản bội bản mệnh, khiến bản mệnh tổn thương sâu sắc. Đây có thể là vết thương khó lòng lành của bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.