Tử vi ngày mai, thứ Bảy (28/10/2023): 3 con giáp may mắn hơn người, tài chính hanh thông, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 27/10/2023 17:00

Theo tử vi 12 con giáp ngày mai, 3 tuổi sau may mắn làm ăn có lộc, buôn bán đắt hàng, bước vào cuộc sống trong mơ.

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 28/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay thành thạo công việc, luôn chu đáo trong tất các công việc.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay ổn định môi trường làm việc, chu đáo trong từng lĩnh vực. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đủ lớn mang đến nhiều tin vui khi cả hai đã cố gắng xây dựng cùng nhau.   

Tài lộc: Thu nhập có nhiều khoản lớn, bạn nên biết để dành và phân chia hợp lí.

Sức khoẻ: Trải qua thời gian mệt mỏi, bạn đã lấy lại tinh thần, cố gắng nhiều hơn. 

Tử vi ngày mai, thứ Bảy (28/10/2023): 3 con giáp may mắn hơn người, tài chính hanh thông, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý trở thành con giáp may mắn cuối tuần này là do bạn không ngại nêu lên ý kiến và quan điểm của mình trước tập thể. Bạn cũng sẵn sàng chấp nhận thách thức chứ không còn sợ hãi, lo lắng như trước nữa, chính vì vậy mà bạn được mọi người rất nể phục.

Hãy luôn tin tưởng vào bản thân bởi bạn cũng có những điểm mạnh so với mọi người xung quanh. Chỉ cần phát huy điểm mạnh đúng lúc đúng chỗ, bạn sẽ bước nhanh chóng trên con đường thăng tiến.

Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực. Bạn nhận được sự thấu hiểu và lắng nghe của nửa kia nên mỗi khi về đến nhà, bạn đều cảm thấy vô cùng thư thái và nhẹ nhõm.

Với người độc thân, bạn cũng cởi mở hơn trong các mối quan hệ. Thông qua các cuộc trò chuyện, bạn có thể dễ dàng tìm ra người có tiếng nói chung với mình.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy (28/10/2023): 3 con giáp may mắn hơn người, tài chính hanh thông, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 28/10/2023 hôm nay, tuổi Dậu may mắn làm ăn có lộc, buôn bán đắt hàng, xuất ngoại thành công. Con giáp này cũng hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong ngày. Đây là thời điểm bản mệnh đang làm việc vô cùng hiệu quả.

Tiền bạc vào túi ào ào, sống có đức thì cứ mặc sức mà hưởng. Bản mệnh tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên được giúp lại hoặc cho quà. Khi có lộc làm ăn thì nên trích một khoản tiền nhỏ làm việc thiện để tích phước cho mình.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu đón nhận cát lành. Nếu chịu mở lòng, chắc chắn bản mệnh sẽ nhận ra ai là người thực sự phù hợp với mình. Người nào đang mong chờ tin tức con cái, sinh nở, người thân thì có quyền được hy vọng may mắn đến với mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Tử vi ngày mai, thứ Bảy (28/10/2023): 3 con giáp may mắn hơn người, tài chính hanh thông, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28/10 - 29/10): 3 con giáp làm gì cũng gặp may, cầu lộc được lộc, cuộc sống thịnh vượng, phú quý bất ngờ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28/10 - 29/10): 3 con giáp làm gì cũng gặp may, cầu lộc được lộc, cuộc sống thịnh vượng, phú quý bất ngờ

Cuối tuần này (28/10 và 29/10), 3 con giáp sau tinh thần thoải mái, có lộc kinh doanh, cuộc sống ngày càng viên mãn giàu sang.

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