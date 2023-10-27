Đúng 17h chiều nay 27/10/2023, 3 con giáp ăn nên làm ra, có vận kim tiền, đổi đời nghèo khó, giàu sang phú quý không ngờ

Tử vi hôm nay ngày 27/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu góp công sức nhiều vào những việc không mấy liên quan.

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm mang đến nhiều niềm vui, bạn không còn tự ti.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay bạn làm việc chưa hiệu quả, chưa hiểu rõ công việc.

Tài lộc: Tài lộc đến giải quyết giúp bạn số vốn bỏ vào những nơi đầu tư mới.

Sức khoẻ: Trao đi thời gian, đổi lấy sức khỏe tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 27/10/2023 vận trình công việc của người tuổi Tý khá hanh thông. Không những thế, chuyện tình cảm của con giáp này cũng tốt đẹp, thuận lợi.

Đây là thời điểm cuộc sống của người tuổi Tý diễn ra suôn sẻ, nằm trong tầm kiểm soát. Trong công việc, bản mệnh được lãnh đạo chú ý, đánh giá cao nhờ năng lực, sự cố gắng không ngừng. Nhờ vậy, tuổi Tý cũng có thể hưởng được nhiều bổng lộc hơn.

Vận trình của người tuổi Tý sau Rằm tháng 9 khá tốt đẹp, đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, tiền của tăng nhanh. Các vấn đề phát sinh đều được tuổi Tý giải quyết nhah chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 27/10/2023, vận tài lộc của tuổi Mùi có cơ hội tăng tiến. Người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người kinh doanh tính toán chính xác nên có được những mối làm ăn tốt, thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Không những thế, vận trình công danh sự nghiệp cũng sẽ có những bước tiến khá xa. Con giáp này còn được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, xây dựng các mối quan hệ phát triển bền vững cho tương lai sau này.

Nay cũng là ngày vận đào hoa khá vượng, các cặp đôi có thời gian vun vén mối quan hệ, tình cảm luôn được hâm nóng. Người còn độc thân thì bản mệnh nên mở rộng lòng, cởi mở hơn để đón nhận tình cảm của người khác dành cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.