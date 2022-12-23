Tử vi ngày mai, thứ Bảy 24/12/2022, số trời đã định 3 con giáp phúc khí tràn trề, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập cao vút

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 11:55

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây phúc khí tràn trề, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập cao vút vaaof đúng ngày 24/12/2022.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người truổi Dần sẽ diễn ra hanh thông. Chính Quan trợ mệnh giúp con đường công danh của người tuổi này hứa hẹn sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ. Một phần là do bản mệnh biết cách thể hiện thế mạnh của mình trong công việc và nắm bắt thời cơ tốt. Theo tử vi, con giáp này cần phải tìm cách nâng cao nguồn tài chính hiện tại để có được số tiền tích lũy khấm khá, đáng mơ ước cho tương lai. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Bạn là người luôn biết cách cân bằng và làm hài hòa mối quan hệ tình cảm của mình. Đặc biệt là người ấy luôn cảm thấy dễ chịu, thoải mái mỗi khi ở bên cạnh bạn. 

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 24/12/2022, số trời đã định 3 con giáp phúc khí tràn trề, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập cao vút - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người truổi Dần sẽ diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra tương đối ổn định và suôn sẻ trong ngày 24/12. Sự nhạy bén cùng với tài ngoại giao khéo léo giúp cho người tuổi này tìm thấy nhiều đối tác làm ăn lý tưởng. Hãy tận dụng để con đường công danh được phát triển vững vàng. Thu nhập từ công việc chính lẫn các khoản từ nghề tay trái tăng cao ngoài mong đợi, do đó con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện “cơm áo gạo tiền”.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đạt bước tiến mới. Tình yêu không còn gặp trắc trở, chông gai nhiều như trước, thậm chí là bạn và người ấy hiện đang có ý định về chung một nhà trong thời gian sắp tới. 

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 24/12/2022, số trời đã định 3 con giáp phúc khí tràn trề, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập cao vút - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra tương đối ổn định và suôn sẻ trong ngày 24/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng ngày 24/12, mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra dễ dàng. Nhờ biết cách thể hiện tốt năng lực của mình, người tuổi này nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Điều đó đồng nghĩa với việc quá trình thăng tiến sẽ không còn xa. Sự nhạy bén và linh hoạt trong quá trình kinh doanh giúp con giáp này có được một khoản tiền khá rủng rỉnh, dồi dào. 

Vận trình tình cảm giữ được sự hài hòa, êm ấm. May mắn là có Quý Nhân nâng đỡ mà mối quan hệ các cặp đôi yêu nhau giảm đi những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng trong ngày. 

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 24/12/2022, số trời đã định 3 con giáp phúc khí tràn trề, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập cao vút - Ảnh 3
Đúng ngày 24/12, mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc 1000 tỷ vào đúng ngày 23/12/2022: Ôm trọn tài lộc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, đổi đời giàu to

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc 1000 tỷ vào đúng ngày 23/12/2022: Ôm trọn tài lộc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, đổi đời giàu to

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây ôm trọn tài lộc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, đổi đời giàu to vào đúng ngày 23/12/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào