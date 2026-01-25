Tử vi ngày mai 26/1 đến hết 31/1, 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng

Tuổi Mão nhờ được Lục Hợp trợ mệnh, lại thêm Chính Quan tượng trưng cho danh tiếng, địa vị nâng đỡ, đây là ngày mà sự chăm chỉ, nguyên tắc của bạn được công nhận và đền đáp xứng đáng. Bạn dễ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ những người có thẩm quyền.

Vận tài chính vẫn đang vững vàng, đặc biệt với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, tư vấn. Đơn hàng, hợp đồng có thể đến liên tục. Tuy nhiên, lợi nhuận đến từ sự chính đáng và bền vững, không phải từ những mánh khóe.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bước vào giai đoạn có sao Thái Dương bảo trợ. Đây là một trong những cát tinh mạnh mẽ, đại diện cho ánh sáng mặt trời, giúp xua tan những u ấm, đem lại sự minh mẫn cho con người, mở đường cho sự thăng tiến. Bản mệnh có thể khẳng định vị thế. Ở nơi làm việc, bản mệnh có thể nhanh chóng thích nghi với các biến động, linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh.

Sự điều chỉnh từ cấp trên hay khách hàng không làm khó được bản mệnh. Những thử thách này sẽ chứng minh năng lực của tuổi Tý. Bước sang đầu tháng 2, bản mệnh có vận may rực rỡ. Mọi nỗ lực âm thầm trước đó của con giáp này được ghi nhận và có phần thưởng xứng đáng.

Tài chính của tuổi Tý có khởi sắc rõ rệt. Bản mệnh không chỉ có cơ hội nhận lương thưởng mà còn có cơ hội nhận các khoản lợi nhuận đầu tư hoặc có các món quà tặng bất ngờ. Những khoản thu nhập bên ngoài giúp túi tiền của bản mệnh ngày càng đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!