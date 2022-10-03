Tử vi ngày mai (04/10): Lục Hợp che chở, Thần Phật dìu dắt, 3 con giáp "đi đằng Đông gặp núi vàng, đi đằng Tây gặp núi bạc", đụng đâu cũng thấy tiền, mọi sự thuận lợi trăm bề

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 20:29

Ngày mai, 3 con giáp mọi sự đều thuận lợi, hỷ sự ngập nhà, trở thành một trong những con giáp giàu sang phú quý nhất năm.

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn đa phần là những con người rất mộng mơ, có nhiều hoài bão, luôn sống theo bản năng, đầy nhiệt huyết. Dường như với họ, cuộc sống là một cuộc dạo chơi, thử nghiệm, được thì càng tốt mà mất cũng chẳng sao. 

Ngày mai, cuộc sống tuổi Thìn về cơ bản sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Điều cần làm nhất của tuổi Thìn là không nên hấp tấp, chuyện gì cũng phải từ tốn suy nghĩ và đưa ra quyết định chính xác. Nếu may mắn, từ giai đoạn này tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội đổi đời, thậm chí mua nhà mới, mua xe mới. 

Tuy nhiên, có một điều mà người tuổi Thìn cần lưu ý, đó là sự phóng khoáng, cởi mở và nghĩa hiệp của họ luôn là một yếu tố rủi ro. Họ kiếm tiền cũng nhanh mà tiêu tiền cũng chóng. 

Tử vi ngày mai (04/10): Lục Hợp che chở, Thần Phật dìu dắt, 3 con giáp 'đi đằng Đông gặp núi vàng, đi đằng Tây gặp núi bạc', đụng đâu cũng thấy tiền, mọi sự thuận lợi trăm bề - Ảnh 1
Tuổi Thìn đa phần là những con người rất mộng mơ, có nhiều hoài bão, luôn sống theo bản năng, đầy nhiệt huyết. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không mộng mơ hay có nhiều hoài bão như tuổi Thìn, tuổi Sửu lại là những con người "thực tế đến vỡ mặt". Họ hiền lành, không nghĩ chuyện xấu hại ai bao giờ, nhưng rất biết cách phòng thân, hiếm khi để bản thân rơi vào những hoàn cảnh khủng hoảng. 

Ngày mai, người tuổi Sửu nên tiếp tục giữ tinh thần nỗ lực và chăm chỉ. Nếu chăm chỉ làm việc, họ có thể trở nên vô cùng giàu có, có thể tích được những khoản tiền lớn để dành cho tương lai. Mọi khó khăn sẽ được giải quyết triệt để, sự nghiệp, tiền tài phất lên như diều gặp gió. Người tuổi Sửu hãy cứ vững tâm và kiên trì, không giàu có thì cũng kiếm được nhà lầu, xe hơi. 

Tử vi ngày mai (04/10): Lục Hợp che chở, Thần Phật dìu dắt, 3 con giáp 'đi đằng Đông gặp núi vàng, đi đằng Tây gặp núi bạc', đụng đâu cũng thấy tiền, mọi sự thuận lợi trăm bề - Ảnh 2
Ngày mai, người tuổi Sửu nên tiếp tục giữ tinh thần nỗ lực và chăm chỉ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thông minh, họ chịu học hỏi và không ngừng thay đổi bản thân để thích ứng với môi trường. Bên cạnh đó, có người còn rất tài năng, chỉ cần họ chịu khó xông pha, đối mặt với gian khổ thì cũng có ngày gặt hái được nhiều thành công. 

Ngày mai tuổi Tuất sẽ tìm được cơ hội phát tài. Tuổi Tuất vốn chăm chỉ siêng năng thì trong ngày mai lại phát huy gấp bội lần thì chắc chắn sẽ thu được lợi không ngờ. Đặc biệt, chịu khó mở rộng mối quan hệ hơn thì sẽ gặp được quý nhân, thậm chí quý nhân ấy đang ở bên cạnh mà tuổi Tuất không hay, nếu biết nắm bắt cơ hội thì việc mua nhà, sắm xe sẽ dễ như trở bàn tay đối với người tuổi Tuất.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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