Tử vi ngày 9/6/2023: Đúng 15h, Mão không nên cho người khác vay tiền, Thìn được 'Thần Tài gõ cửa', tài lộc vượng phát

Tử vi hàng ngày phương Đông cho biết Thứ Sáu 09/06/2023, Tuổi Mão không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

May mắn là Tuổi Mão đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Vận trình tài lộc của Tuổi Mão hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Mão cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Mão không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi vui hôm nay ngày 9/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn luôn làm việc không nghỉ ngơi.

Công việc: Hôm nay người tuổi Thìn làm việc liên tục nhiều ngày, áp lực doanh số bạn luôn cố gắng hoàn thiện tốt.

Tình cảm: Trong tình cảm người tuổi Thìn luôn cố gắng và dành thời gian cho đối phương.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nguồn vốn hiện tại giúp bạn có thêm nhiều cơ hội học hỏi thêm kiến thức.

Sức khoẻ: Sức khỏe không tốt, chịu nhiều áp lực công việc, mất ngủ.

Thìn luôn làm việc không nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay cho thấy vận trình công việc của tuổi Tỵ ở mức khá tốt. Sự chăm chỉ và thông minh là những yếu tố quan trọng giúp con giáp này xử lý tốt các vấn đề khó khăn trong công việc. Đồng thời, tuổi Tỵ cũng luôn tập trung vào công việc của mình để tăng năng suất và hiệu quả.

Tài vận: Vận trình tài lộc vượng phát, sự nỗ lực của con giáp này đang đem lại nhiều thành công và lợi nhuận. Với những người đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, thì có thể sẽ đạt được lợi nhuận đáng kể từ việc đầu tư và buôn bán.

Tình cảm: Vận trình tình duyên vô cùng khởi sắc, tuổi Tỵ luôn biết cách tạo sự lãng mạn hoặc làm cho người yêu phải đắm chìm trong hạnh phúc bằng những món quà bất ngờ. Điều này giúp cho mối quan hệ của hai bạn ngày càng tốt đẹp và viên mãn hơn.

Tử vi hôm nay cho thấy vận trình công việc của tuổi Tỵ ở mức khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.