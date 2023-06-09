Tử vi ngày 9/6/2023: 2 con giáp thăng quan tiến chức, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, riêng 1 con giáp có vận trình sự nghiệp khá tệ

Tử vi ngày Thứ Sáu 09/06/2023 cho thấy mọi thứ Tuổi Tý làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Sáu này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Tý nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Thứ Sáu 09/06/2023 cho thấy mọi thứ Tuổi Tý làm đều có kết quả như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 9/6/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu chưa có tình cảm bản thân mong đợi.

Công việc: Hôm nay người tuổi Sửu làm việc rất cẩn thận, được đồng nghiệp yêu thương và hỗ trợ.

Tình cảm: Trong mối quan hệ tình cảm bạn chưa chưa đạt tình cảm mong đợi, chuyện tình còn gặp những trắc trở.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nguồn vốn ổn định, có người hỗ trợ tiền tài may mắn có được.

Sức khoẻ: Tinh thần thể thao giúp bạn khỏe khoắn, làm việc hiệu quả.

Sửu làm việc rất cẩn thận, được đồng nghiệp yêu thương và hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho rằng vận trình sự nghiệp của tuổi Dần khá tệ. Các xung đột, bất đồng quan điểm vô hình đang tạo ra không khí căng thẳng tại nơi làm việc. Con giáp này bỗng trở nên mất hứng thú và thiếu năng lượng, thậm chí còn có suy nghĩ bỏ cuộc.

Tài vận: Vận trình tài lộc đang rất tốt, tuổi Dần có thể tăng thu nhập của mình. Bạn là người năng động trong công việc và biết cách tận dụng cơ hội để kiếm tiền. Bạn sẽ có một số tiền lớn để chi tiêu mà không cần phải lo lắng.

Tình cảm: Vận trình tình duyên thăng trầm. Trong tình yêu, cả hai bạn không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, nhưng bạn có thể coi đó là cơ hội để tình yêu trở nên đặc sắc, ấn tượng để cả hai hiểu nhau hơn.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần khá tệ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.