Tử vi ngày 9/6/2023: Đúng 12h, Mão không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh, Tỵ bị họa hao tài đeo bám

Tử vi hàng ngày phương Đông cho biết Thứ Sáu 09/06/2023, Tuổi Mão không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

May mắn là Tuổi Mão đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Vận trình tài lộc của Tuổi Mão hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Mão cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Tuổi Mão không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp ngày 9/6/2023 báo tin, thời gian gần đây lộ trình thăng tiến của người tuổi Thìn diễn ra đầy biến động, tuy nhiên nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên mọi chuyện lại ổn thoả, đâu vào đấy cả thôi. Cơ hội yêu đương đang vô cùng rộng mở đối với những con giáp còn độc thân, cố gắng tận dụng thời cơ để tìm một nửa như ý nhé. Tình hình tài lộc lao dốc không kiểm soát khi các khoản đầu tư liên tục thua lỗ, nên cân nhắc việc có tiếp tục đổ tiền vào hay không.

Giờ tốt trong ngày: 18h - 20h

Lộ trình thăng tiến của người tuổi Thìn diễn ra đầy biến động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày 9/6/2023 không mấy dễ dàng. Một vài rắc rối bất ngờ tìm đến người tuổi này do ảnh hưởng của Thương Quan. Trong tình huống thế này, bản mệnh cần tỉnh táo để tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối bấp bênh. Có vẻ như con giáp này sẽ bị hoạ hao tài đeo bám nên hãy hết sức thận trọng trước mỗi quyết định cũng như hạn chế mua sắm trong khoảng thời gian này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Người độc thân hoàn toàn có cơ hội để tìm đến một nửa yêu thương cho mình. Người đã lập gia đình có thêm nhiều thời gian để trò chuyện với người bạn đời của mình.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày 9/6/2023 không mấy dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.