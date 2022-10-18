Tử vi ngày 23/9 Âm lịch: 3 con giáp ẵm rương vàng rương bạc về nhà, mỗi bước đi mỗi nhặt được tiền, của cải dư dả, tiền tài vô biên

Tử vi học ngày 23/9 Âm lịch có nói, tuổi Sửu sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàng kim mà họ đã phải chờ đợi trong thời gian vừa qua. Đây được coi là lúc tuổi Sửu sẽ được đền bù cho những nỗ lực hết mình của họ trong thời gian qua, gặt hái nhiều thành tựu trong công việc, thu nhập tăng cao bất ngờ khiến họ cũng phải ngỡ ngàng. Cho dù là trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Sửu đều thuận lợi hơn người khác, nhờ nhân duyên tốt mà sự nghiệp được hưởng lợi rất nhiều. Nếu Sửu một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Trong số 12 con giáp, những người tuổi Sửu luôn được đánh giá cao ở sự điềm tĩnh, chững chạc và rất đáng tin cậy. Không thích khoe mẽ, luôn chứng minh bản thân bằng năng lực, tuổi Sửu là 1 hình mẫu lý tưởng cho những nhà lãnh đạo tài ba, xuất chúng nhưng lại vô cùng khiêm nhường, giản dị. Các mối quan hệ mà Sửu sở hữu cũng tương đối rộng và chân thành.

Đây được coi là lúc tuổi Sửu sẽ được đền bù cho những nỗ lực hết mình của họ trong thời gian qua, gặt hái nhiều thành tựu trong công việc, thu nhập tăng cao bất ngờ khiến họ cũng phải ngỡ ngàng. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh thông minh lạnh lợi, nhiều ý tưởng, biết đối nhân xử thế, lại có khiếu hài hước, giỏi ăn nói nên dễ được mọi người yêu quý và tin cậy. Các bạn cũng là những người sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc cao, nói được làm được, sống biết điều nên được những người xung quanh yêu quý.

Trong ngày 23/9 Âm lịch năm nay, con giáp này sẽ có khởi đầu thuận lợi về tài lộc, sự nghiệp tiến xa. Họ dễ dàng mở rộng làm ăn, nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Nhờ có EQ cao nên người tuổi Dần có thể mở rộng giao thiệp xã hội, tìm kiếm được nhiều mối làm ăn tốt, nhờ đó mà tài vận ngày càng vượng. Công việc suôn sẻ, kiếm tiền thuận tay, cuộc sống của con giáp tuổi Dần ngày càng được cải thiện, tương lai tiếp tục đón những điều bất ngờ mới mẻ. Người tuổi Dần sớm đảo chiều số phận, vận may đến liên tục, "vựa lúa" bắt đầu đầy lên.

Trong ngày 23/9 Âm lịch năm nay, con giáp này sẽ có khởi đầu thuận lợi về tài lộc, sự nghiệp tiến xa. Họ dễ dàng mở rộng làm ăn, nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ cực kỳ tinh tế. Họ cũng rất dễ hòa đồng và thích ứng linh hoạt với mọi hoàn cảnh. Thìn thường làm việc một cách gọn gàng, ngăn nắp và hoàn thành ổn thỏa. Với tính tình thân thiện, thẳng thắn, thật thà nên con giáp này luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao của những người xung quanh.

Trong ngày hôm nay, Thìn được Phật tổ che chở nên có một cuộc sống tốt lành, tài vận hạnh thông, phú quý giàu sang. Thời gian này con giáp tuổi Thìn làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển, cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc. Nếu biết chọn đúng sở trường, cố gắng hết mình, nhất định tuổi Thìn sẽ đạt được thành tựu như họ mong muốn. Từ giờ đến cuối năm, cuộc sống của họ đặc biệt hạnh phúc và mọi khó khăn hiện tại đều được giải quyết dễ dàng.

Trong ngày hôm nay, Thìn được Phật tổ che chở nên có một cuộc sống tốt lành, tài vận hạnh thông, phú quý giàu sang. Thời gian này con giáp tuổi Thìn làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm