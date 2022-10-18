Tử vi ngày 23/9 Âm lịch: 3 con giáp ẵm rương vàng rương bạc về nhà, mỗi bước đi mỗi nhặt được tiền, của cải dư dả, tiền tài vô biên

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 07:15

Tử vi ngày 23/9 Âm lịch, 3 con giáp ẵm rương vàng rương bạc về nhà, mỗi bước đi đều nhặt được tiền, của cải dư dả, tiền tài vô biên

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, những người tuổi Sửu luôn được đánh giá cao ở sự điềm tĩnh, chững chạc và rất đáng tin cậy. Không thích khoe mẽ, luôn chứng minh bản thân bằng năng lực, tuổi Sửu là 1 hình mẫu lý tưởng cho những nhà lãnh đạo tài ba, xuất chúng nhưng lại vô cùng khiêm nhường, giản dị. Các mối quan hệ mà Sửu sở hữu cũng tương đối rộng và chân thành. 

Tử vi học ngày 23/9 Âm lịch có nói, tuổi Sửu sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàng kim mà họ đã phải chờ đợi trong thời gian vừa qua. Đây được coi là lúc tuổi Sửu sẽ được đền bù cho những nỗ lực hết mình của họ trong thời gian qua, gặt hái nhiều thành tựu trong công việc, thu nhập tăng cao bất ngờ khiến họ cũng phải ngỡ ngàng. Cho dù là trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Sửu đều thuận lợi hơn người khác, nhờ nhân duyên tốt mà sự nghiệp được hưởng lợi rất nhiều. Nếu Sửu một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

 

Tử vi ngày 23/9 Âm lịch: 3 con giáp ẵm rương vàng rương bạc về nhà, mỗi bước đi mỗi nhặt được tiền, của cải dư dả, tiền tài vô biên - Ảnh 1
Đây được coi là lúc tuổi Sửu sẽ được đền bù cho những nỗ lực hết mình của họ trong thời gian qua, gặt hái nhiều thành tựu trong công việc, thu nhập tăng cao bất ngờ khiến họ cũng phải ngỡ ngàng. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh thông minh lạnh lợi, nhiều ý tưởng, biết đối nhân xử thế, lại có khiếu hài hước, giỏi ăn nói nên dễ được mọi người yêu quý và tin cậy. Các bạn cũng là những người sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc cao, nói được làm được, sống biết điều nên được những người xung quanh yêu quý.

Trong ngày 23/9 Âm lịch năm nay, con giáp này sẽ có khởi đầu thuận lợi về tài lộc, sự nghiệp tiến xa. Họ dễ dàng mở rộng làm ăn, nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Nhờ có EQ cao nên người tuổi Dần có thể mở rộng giao thiệp xã hội, tìm kiếm được nhiều mối làm ăn tốt, nhờ đó mà tài vận ngày càng vượng. Công việc suôn sẻ, kiếm tiền thuận tay, cuộc sống của con giáp tuổi Dần ngày càng được cải thiện, tương lai tiếp tục đón những điều bất ngờ mới mẻ. Người tuổi Dần sớm đảo chiều số phận, vận may đến liên tục, "vựa lúa" bắt đầu đầy lên.

Tử vi ngày 23/9 Âm lịch: 3 con giáp ẵm rương vàng rương bạc về nhà, mỗi bước đi mỗi nhặt được tiền, của cải dư dả, tiền tài vô biên - Ảnh 2
Trong ngày 23/9 Âm lịch năm nay, con giáp này sẽ có khởi đầu thuận lợi về tài lộc, sự nghiệp tiến xa. Họ dễ dàng mở rộng làm ăn, nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ cực kỳ tinh tế. Họ cũng rất dễ hòa đồng và thích ứng linh hoạt với mọi hoàn cảnh. Thìn thường làm việc một cách gọn gàng, ngăn nắp và hoàn thành ổn thỏa. Với tính tình thân thiện, thẳng thắn, thật thà nên con giáp này luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao của những người xung quanh.

Trong ngày hôm nay, Thìn được Phật tổ che chở nên có một cuộc sống tốt lành, tài vận hạnh thông, phú quý giàu sang. Thời gian này con giáp tuổi Thìn làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển, cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc. Nếu biết chọn đúng sở trường, cố gắng hết mình, nhất định tuổi Thìn sẽ đạt được thành tựu như họ mong muốn. Từ giờ đến cuối năm, cuộc sống của họ đặc biệt hạnh phúc và mọi khó khăn hiện tại đều được giải quyết dễ dàng.

Tử vi ngày 23/9 Âm lịch: 3 con giáp ẵm rương vàng rương bạc về nhà, mỗi bước đi mỗi nhặt được tiền, của cải dư dả, tiền tài vô biên - Ảnh 3
Trong ngày hôm nay, Thìn được Phật tổ che chở nên có một cuộc sống tốt lành, tài vận hạnh thông, phú quý giàu sang. Thời gian này con giáp tuổi Thìn làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Top 3 tuổi đỏ tiền khi bước sang ngày 22/9 Âm lịch, tài khí cao ngút trời, tiền vô túi nhiều như nước sông Đà, thong dong tiêu pha không sợ hết

Top 3 tuổi đỏ tiền khi bước sang ngày 22/9 Âm lịch, tài khí cao ngút trời, tiền vô túi nhiều như nước sông Đà, thong dong tiêu pha không sợ hết

Bước sang ngày 22/9 Âm lịch, 3 con giáp tài khí cao ngút trời, tiền vô túi nhiều như nước sông Đà, thong dong tiêu pha không sợ hết

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 32 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 32 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 29 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két