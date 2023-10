Top 3 tuổi đỏ tiền khi bước sang ngày 22/9 Âm lịch, tài khí cao ngút trời, tiền vô túi nhiều như nước sông Đà, thong dong tiêu pha không sợ hết

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 22/9 Âm lịch nói rằng đường tài lộc của người tuổi Thân trong ngày tương đối hanh thông, rộng mở. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Về đường tài lộc trong ngày hôm nay của người tuổi Mùi cũng được cát tinh chiếu cố rất nhiều. Người tuổi Mùi có nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt có lợi cho người làm nghề tự do, buôn bán kinh doanh, việc làm ăn buôn bán phát tài, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Đối với người tuổi Mùi làm hành chính thì ngoài thu nhập chính từ lương thì bạn cũng có thêm chút thu nhập bên ngoài do làm thêm hoặc có nghề tay trái. Nguồn thu nhập ổn định giúp bản mệnh an tâm củng cố chất lượng cuộc sống hiện tại.

Người tuổi Mùi hôm nay có thể thể hiện tốt hơn nữa khả năng quan sát cũng như tính cách chi tiết, cẩn thận để mặt tài chính, giấy tờ tiền nong rõ ràng, minh bạch. Hôm nay nhờ có Thương Quan nên tuổi Mùi có tư duy nhanh nhẹn, khả năng lĩnh hội cao đem tới nhiều suy nghĩ sáng tạo trong hợp tác làm ăn.