Top 3 tuổi đỏ tiền khi bước sang ngày 22/9 Âm lịch, tài khí cao ngút trời, tiền vô túi nhiều như nước sông Đà, thong dong tiêu pha không sợ hết

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 07:05

Bước sang ngày 22/9 Âm lịch, 3 con giáp tài khí cao ngút trời, tiền vô túi nhiều như nước sông Đà, thong dong tiêu pha không sợ hết

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 22/9 Âm lịch nói rằng đường tài lộc của người tuổi Thân trong ngày tương đối hanh thông, rộng mở. Con giáp này làm công ăn lương thì nguồn thu nhập ổn định, công việc tiến triển đều đều, nếu làm tốt thì còn có thể nhận thêm được một khoản tiền thưởng, hoa hồng cho thành tích làm việc. Người tuổi Thân theo nghiệp kinh doanh có lộc làm ăn, tiền tài đổ về túi như nước, không phải lo lắng tới các khoản chi tiêu nữa.

Ngoài ra bản mệnh biết cách lập kế hoạch tài chính hợp lý, chi tiêu tiết kiệm nên người tuổi Thân cũng đã để dành cho mình một khoản kha khá đề phòng khi đau yếu, đói kém không phải nhờ vả vào người khác. Một người luôn chuẩn bị kỹ càng sẽ dễ đạt được thành công, không loại trừ chuyện tiền bạc.

Top 3 tuổi đỏ tiền khi bước sang ngày 22/9 Âm lịch, tài khí cao ngút trời, tiền vô túi nhiều như nước sông Đà, thong dong tiêu pha không sợ hết - Ảnh 1
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 22/9 Âm lịch nói rằng đường tài lộc của người tuổi Thân trong ngày tương đối hanh thông, rộng mở. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Về đường tài lộc trong ngày hôm nay của người tuổi Mùi cũng được cát tinh chiếu cố rất nhiều. Người tuổi Mùi có nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt có lợi cho người làm nghề tự do, buôn bán kinh doanh, việc làm ăn buôn bán phát tài, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Đối với người tuổi Mùi làm hành chính thì ngoài thu nhập chính từ lương thì bạn cũng có thêm chút thu nhập bên ngoài do làm thêm hoặc có nghề tay trái. Nguồn thu nhập ổn định giúp bản mệnh an tâm củng cố chất lượng cuộc sống hiện tại.

Người tuổi Mùi hôm nay có thể thể hiện tốt hơn nữa khả năng quan sát cũng như tính cách chi tiết, cẩn thận để mặt tài chính, giấy tờ tiền nong rõ ràng, minh bạch. Hôm nay nhờ có Thương Quan nên tuổi Mùi có tư duy nhanh nhẹn, khả năng lĩnh hội cao đem tới nhiều suy nghĩ sáng tạo trong hợp tác làm ăn.

Top 3 tuổi đỏ tiền khi bước sang ngày 22/9 Âm lịch, tài khí cao ngút trời, tiền vô túi nhiều như nước sông Đà, thong dong tiêu pha không sợ hết - Ảnh 2
Người tuổi Mùi có nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt có lợi cho người làm nghề tự do, buôn bán kinh doanh, việc làm ăn buôn bán phát tài, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Nhờ có cát tinh soi chiếu mà vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ có những dấu hiệu thăng tiến vượt bậc. Mối quan hệ tam hợp nên vận trình tài lộc có phần hanh thông, bất ngờ có người cho tiền hoặc nhận được những khoản lợi nhuận lớn, có thể là do những dự án đầu tư trước đây. Những bản mệnh làm kinh doanh cũng dễ dàng ký được những hợp đồng quan trọng, hợp tác làm ăn thịnh vượng, thu về không ít lợi nhuận. Những người tuổi Ngọ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cũng có phúc khí lớn, nhận về khoản thu đáng kể.

Thay vì nghĩ tới kế hoạch ăn tiêu thì bản mệnh vẫn nên dành thời gian suy nghĩ về những kế hoạch đầu tư kinh doanh để ví tiền “rủng rỉnh” hơn nữa.Nếu đang ấp ủ dự án kinh doanh hay đầu tư nào đó, nhất là ở mảng bán hàng qua mạng, thì hãy mạnh dạn thực hiện, đừng e sợ mạo hiểm mà bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. 

Top 3 tuổi đỏ tiền khi bước sang ngày 22/9 Âm lịch, tài khí cao ngút trời, tiền vô túi nhiều như nước sông Đà, thong dong tiêu pha không sợ hết - Ảnh 3
Nhờ có cát tinh soi chiếu mà vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ có những dấu hiệu thăng tiến vượt bậc. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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