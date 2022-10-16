Chiều nay, Chủ nhật ngày 16/10/2022, may mắn ngút trời, 3 con giáp thành công không ngớt, lộc về đầy tay, tiền vàng dồn đầy túi, giàu có vạn phần

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 13:15

Chiều nay, Chủ nhật ngày 16/10/2022, may mắn ngút trời, 3 con giáp thành công không ngớt, lộc về đầy tay, tiền vàng dồn đầy túi, giàu có vạn phần

Tuổi Tỵ

Với tuổi Tỵ, chiều chủ nhật này là lúc mà bản mệnh sẽ chứng minh được năng lực thực sự của mình. Khả năng thăng tiến của những chú Rắn thời điểm này khá tốt. Bản mệnh hãy dồn sức mình để phát huy nhiều hơn nữa, có thể bạn đang cách thành công một khoảng không xa nữa đâu.

 

Con giáp này cần tập trung phát triển khả năng sáng tạo của mình, điều đó sẽ giúp bạn tiến nhanh, tiến xa hơn trên con đường phía trước. Hôm nay bạn có thể tiến hành các công việc quan trọng như hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng, nên nắm bắt cơ hội thật tốt. 

 

Được Thực Thần che chở nên chuyện làm ăn kinh doanh cực kỳ thuận lợi. Bản mệnh biết nắm bắt từng xoay chuyển của thị trường, nhanh nhạy với thời cơ. Con giáp này có những bí quyết làm ăn của riêng mình, cộng thêm có quý nhân chỉ lối dẫn đường và gánh đỡ bớt những khó khăn cho mình. Tiền bạc vào nhà nhiều không kể xiết.

 

Chiều nay, Chủ nhật ngày 16/10/2022, may mắn ngút trời, 3 con giáp thành công không ngớt, lộc về đầy tay, tiền vàng dồn đầy túi, giàu có vạn phần - Ảnh 1
Với tuổi Tỵ, chiều chủ nhật này là lúc mà bản mệnh sẽ chứng minh được năng lực thực sự của mình. Khả năng thăng tiến của những chú Rắn thời điểm này khá tốt. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tuổi Mão gặp tam hợp nên đường công danh sự nghiệp rộng mở, bản mệnh trở nên quyết đoán hơn khi bắt buộc phải đưa ra những lựa chọn. Bạn biết mình muốn gì nên không ngại bày tỏ, cũng sẵn sàng đưa ra lựa chọn mà không sợ thất bại. Đặc biệt hôm nay bạn có nhiều ý tưởng độc đáo, cách suy nghĩ và nhìn nhận đặc biệt nên rất có lợi cho công việc.

Điều này còn giúp tuổi Mão có cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn, các ý tưởng hay ho mà bạn đề xuất đều được đông đảo mọi người hưởng ứng. Bản mệnh còn may mắn vì có những đồng nghiệp nhiệt tình và thân thiện,cùng tiến bước trên chặng đường phía trước. 

Chính tài tiếp sức, Mão sẽ thu hoạch được những thành quả to lớn, hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương đang trong ngày nghỉ nhưng lại có thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Hôm nay con giáp này có sự tự tin, năng động và bản lĩnh kiếm tiền tốt hơn mọi ngày. 

Chiều nay, Chủ nhật ngày 16/10/2022, may mắn ngút trời, 3 con giáp thành công không ngớt, lộc về đầy tay, tiền vàng dồn đầy túi, giàu có vạn phần - Ảnh 2
Tuổi Mão gặp tam hợp nên đường công danh sự nghiệp rộng mở, bản mệnh trở nên quyết đoán hơn khi bắt buộc phải đưa ra những lựa chọn. Bạn biết mình muốn gì nên không ngại bày tỏ, cũng sẵn sàng đưa ra lựa chọn mà không sợ thất bại. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Chính Quan nhập mệnh, người tuổi Tuất vận trình tươi sáng, đường công danh sự nghiệp thăng tiến ầm ầm. Tinh thần trách nhiệm là điểm cộng giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội để phát triển, nâng bước lên hàng ngũ lãnh đạo. Mọi nhiệm vụ được giao bạn đều hoàn thành khá ổn, kết quả khả quan. 

Có những bước thăng tiến nhỏ khiến bạn có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, tạo thêm cơ hội cho chính bản thân mình trong tương lai. Dù có phải tiếp nhận những lĩnh vực mới, bạn cũng không ngại ngần mà luôn cố gắng phát huy hết sức mình và giành được những thành công vang dội.

Thực Thần lại ở bên nên vận tài lộc của Tuất cũng được nâng đỡ khá nhiều. Những ai có nghề tay trái hay làm nghề kinh doanh buôn bán thì càng thêm lộc lá, tiền bạc về tay nhiều không kể xiết, gặt hái được nhiều thành công trong công việc làm ăn. Lợi nhuận thu về khá lớn, đủ để tính đến khả năng mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

Chiều nay, Chủ nhật ngày 16/10/2022, may mắn ngút trời, 3 con giáp thành công không ngớt, lộc về đầy tay, tiền vàng dồn đầy túi, giàu có vạn phần - Ảnh 3
Thực Thần lại ở bên nên vận tài lộc của Tuất cũng được nâng đỡ khá nhiều. Những ai có nghề tay trái hay làm nghề kinh doanh buôn bán thì càng thêm lộc lá. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Qua hôm nay (13/10): 3 con giáp hậu vận cực tốt, danh lợi tiền tài đẹp mỹ mãn, nhàn hạ ngửa tay hứng tiền vàng, của cải chồng chất, gia sản khổng lồ

Qua hôm nay (13/10): 3 con giáp hậu vận cực tốt, danh lợi tiền tài đẹp mỹ mãn, nhàn hạ ngửa tay hứng tiền vàng, của cải chồng chất, gia sản khổng lồ

Qua hôm nay (13/10), 3 con giáp hậu vận cực tốt, danh lợi tiền tài đẹp mỹ mãn, gặt hái được thành quả lớn, nhàn hạ ngửa tay hứng tiền vàng, của cải chồng chất

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 14 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 14 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 14 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 14 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng