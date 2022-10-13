Qua hôm nay (13/10): 3 con giáp hậu vận cực tốt, danh lợi tiền tài đẹp mỹ mãn, nhàn hạ ngửa tay hứng tiền vàng, của cải chồng chất, gia sản khổng lồ

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 13:15

Qua hôm nay (13/10), 3 con giáp hậu vận cực tốt, danh lợi tiền tài đẹp mỹ mãn, gặt hái được thành quả lớn, nhàn hạ ngửa tay hứng tiền vàng, của cải chồng chất

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần tính cách đều mạnh mẽ, cứng cỏi hơn người. Họ có tham vọng lớn lao trong công việc, không sống an phận. Người tuổi này làm gì cũng có tham khảo, tính toán kỹ càng. Ở nơi làm việc, con giáp này nghiêm túc, có trách nhiệm nên được cấp trên tin tưởng. Họ lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, khao khát leo lên đỉnh cao sự nghiệp. Bạn là người làm việc có trách nhiệm nên dễ được cấp trên cất nhắc vào những vị trí xứng đáng.

Qua ngày 13/10, vận xui của người tuổi Dần dần biến mất. Họ được Thần Tài ưu ái, ban phát nhiều tài lộc. Nhờ có sự thông minh, nhanh nhạy cùng với các mối quan hệ rộng, bạn có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị. Không những thế, con giáp này còn được sao may mắn chiếu đúng cung mệnh. Con giáp này sẽ được lãnh đạo đánh giá cao, giao cho nhiệm vụ mới phù hợp với năng lực của bản thân. Dần sẽ đạt được thành công như mong đợi.

Qua hôm nay (13/10): 3 con giáp hậu vận cực tốt, danh lợi tiền tài đẹp mỹ mãn, nhàn hạ ngửa tay hứng tiền vàng, của cải chồng chất, gia sản khổng lồ - Ảnh 1
Qua ngày 13/10, vận xui của người tuổi Dần dần biến mất. Họ được Thần Tài ưu ái, ban phát nhiều tài lộc. Nhờ có sự thông minh, nhanh nhạy cùng với các mối quan hệ rộng, bạn có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ khá thuận lợi sau ngày 13/10 nhờ tam hợp với địa chi ngày. Dù không có quý nhân giúp đỡ mà phải tự lực cánh sinh nhưng bản mệnh lại khá may mắn, cơ hội tốt tự tìm tới, làm gì cũng xuôi chèo mát mái nên chẳng mấy chốc đã đạt được vị trí như mong đợi. Chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh làm việc tự do gặp người tử tế, ít có khó khăn.

Thời gian này sẽ là một ngày hanh thông, tài lộc dồi dào của tuổi Tỵ. Dù là người buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều tìm được cơ hội nâng cao thu nhập cho mình, tiền bỏ túi không ít nên có thể mua sắm đồ đạc mà mình thích. Ngũ hành Kim vượng, chủ về phát tài, Tỵ làm ăn có lộc bên ngoài, có nghề phụ tăng thu nhập. Nếu con giáp này có thể sáng suốt hơn thì con đường này sẽ rộng mở, nâng cao cuộc sống, hưởng thụ thành quả.

Qua hôm nay (13/10): 3 con giáp hậu vận cực tốt, danh lợi tiền tài đẹp mỹ mãn, nhàn hạ ngửa tay hứng tiền vàng, của cải chồng chất, gia sản khổng lồ - Ảnh 2
Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ khá thuận lợi sau ngày 13/10 nhờ tam hợp với địa chi ngày. Dù không có quý nhân giúp đỡ mà phải tự lực cánh sinh nhưng bản mệnh lại khá may mắn, cơ hội tốt tự tìm tới, làm gì cũng xuôi chèo mát mái nên chẳng mấy chốc đã đạt được vị trí như mong đợi. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Sau ngày 13/10, sự nghiệp của người tuổi Thân về cơ bản là tốt. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh cho thấy bạn đã đạt được những thành tích đáng nể, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Đây sẽ là khoảng thời gian rực rỡ trong sự nghiệp đối với người tuổi Ngọ, hứa hẹn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình. 

Trên phương diện kinh doanh, sao Thiên Đức cùng với Thiên Tài và Thực Thần phù trợ, thời cơ làm ăn sẽ đến, bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Nếu Thân nắm bắt đúng cơ hội th dễ đạt được mục tiêu mà mình đặt ra từ trước đó, đem lại lợi nhuận không chỉ cho chính bản thân mà còn cho người khác. 

Qua hôm nay (13/10): 3 con giáp hậu vận cực tốt, danh lợi tiền tài đẹp mỹ mãn, nhàn hạ ngửa tay hứng tiền vàng, của cải chồng chất, gia sản khổng lồ - Ảnh 3
Sau ngày 13/10, sự nghiệp của người tuổi Thân về cơ bản là tốt. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh cho thấy bạn đã đạt được những thành tích đáng nể, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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