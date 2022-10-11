3 con giáp vận trình xuống dốc, sự nghiệp gặp khó, tài lộc ảm đạm, tiểu nhân rình rập trong 2 ngày tới (11-12/10)

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 05:45

2 ngày tới (11-12/10), những con giáp này vận trình gặp nhiều xui rủi, công việc không thuận lợi như ý muốn, tài lộc hao hụt, tiểu nhân quấy quá, cần chú ý cẩn thận

Tuổi Mùi

Tử vi 2 ngày tới của tuổi Mùi là ngày tương hại nên có điềm báo không may mắn. Đường tài lộc ảm đạm, thậm chí còn có nguy cơ gặp phải tiểu nhân rình rập khiến cho tài lộc tiêu tan. Những kẻ này đang rất thèm khát những gì bạn có nên sẵn sàng làm mọi chuyện để chiếm đoạt.

Công việc cũng không được suôn sẻ cho lắm khi mà có liên tiếp các rắc rối xảy ra. Mặc dù con giáp này đã cố gắng rất nhiều để khắc phục hậu quả nhưng cũng chẳng đi đến đâu, thất bại liên tiếp, ngày càng xa rời mục tiêu nên ý chí dần thoái lui. Hãy cố gắng làm việc một cách cẩn thận, tỉ mỉ hết sức có thể

Người tuổi Mùi có điềm báo cạnh tranh quyền lực trong nội bộ. Công việc dù được con giáp này xử lý đâu ra đó, nhưng chưa thực sự hoàn hảo nên không tiến triển được như mong đợi. Trong ngày bản mệnh cũng gặp không ít trở ngại do mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc bất đồng quan điểm với cấp trên. 

3 con giáp vận trình xuống dốc, sự nghiệp gặp khó, tài lộc ảm đạm, tiểu nhân rình rập trong 2 ngày tới (11-12/10) - Ảnh 1
Tử vi 2 ngày tới của tuổi Mùi là ngày tương hại nên có điềm báo không may mắn. Đường tài lộc ảm đạm, thậm chí còn có nguy cơ gặp phải tiểu nhân rình rập khiến cho tài lộc tiêu tan. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Ngày tương phá trong 2 ngày tới đây nên người tuổi Dậu có thể gặp phải những chuyện xui rủi, hàng loạt rắc rối phát sinh khiến bạn không thể giải quyết ngay được. Công việc bị người khác gây cản trở, khó dễ nên không tiến triển được như mong đợi. Tai họa rơi xuống bất ngờ nên bản mệnh chưa chuẩn bị được tinh thần ứng phó kịp thời.

Con giáp này nên nhớ, không phải ai cũng tốt đẹp như vẻ bề ngoài của họ nên lúc nào cũng phải có tâm phòng người. Đôi khi chúng ta đặt lòng tin sai chỗ nên cuối cùng chính mình lại phải gánh chịu đau thương. Những sai sót tưởng như nhỏ nhất lại là sơ hở để kẻ tiểu nhân bới móc và gây bất lợi, tạo điều tiếng thị phi cho bạn. 

Bạn nên thận trọng với túi tiền của mình. 2 ngày sắp tới đây không thích hợp để tiến hành các hoạt động đầu tư hay cầu tài. Nhất là người buôn bán kinh doanh nên giữ đầu óc tỉnh táo để đưa ra quyết định chính xác. Ngoài ra bạn có sở thích với những thứ phù phiếm xa hoa nên tài lộc khó bề tích tụ, dù có tích tụ thì cũng không giữ được lâu.

3 con giáp vận trình xuống dốc, sự nghiệp gặp khó, tài lộc ảm đạm, tiểu nhân rình rập trong 2 ngày tới (11-12/10) - Ảnh 2
Bạn nên thận trọng với túi tiền của mình. 2 ngày sắp tới đây không thích hợp để tiến hành các hoạt động đầu tư hay cầu tài. Nhất là người buôn bán kinh doanh nên giữ đầu óc tỉnh táo để đưa ra quyết định chính xác. Ảnh minh họa

Tuổi Thân 

Hai ngày tới đây vào lúc thời điểm tương hình là nguyên nhân khiến vận trình trong ngày hôm nay của người tuổi Thân kém phần suôn sẻ. Công việc dễ vấp phải những vấn đề trục trặc nửa chừng, để giải quyết cần không ít thời gian và công sức, hiệu suất trong ngày sụt giảm khá rõ. 

Thương Quan cho thấy bản mệnh đang gặp phải vấn đề trong công việc của mình và chưa tìm được cách giải quyết sao cho ổn thỏa. Việc để đầu óc treo ngược cành cây khiến hiệu suất của bạn sụt giảm khá rõ. Thân cần hết sức tỉnh táo bởi không thể lường trước nguy cơ bị lừa gạt có thể xảy đến với bản mệnh. 

Chuyện tiền bạc chịu ảnh hưởng của Kiếp Tài gây ra không ít rắc rối khiến người tuổi Thân khá đau đầu. Bản mệnh không có kế hoạch tài chính rõ ràng thì dễ lâm vào cảnh nợ nần. Ngoài ra, Thân còn cần phải tỉnh táo hơn trong chuyện làm ăn kinh doanh. Cần phải xem xét kỹ càng trước khi đổ tiền đầu tư, đừng tham lam, vội vàng mà mắc bẫy kẻ xấu. 

3 con giáp vận trình xuống dốc, sự nghiệp gặp khó, tài lộc ảm đạm, tiểu nhân rình rập trong 2 ngày tới (11-12/10) - Ảnh 3
Chuyện tiền bạc chịu ảnh hưởng của Kiếp Tài gây ra không ít rắc rối khiến người tuổi Thân khá đau đầu. Bản mệnh không có kế hoạch tài chính rõ ràng thì dễ lâm vào cảnh nợ nần. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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