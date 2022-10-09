Chủ nhật cuối tuần (9/10), Chính Ấn soi đường, 3 con giáp bổng lộc nhân đôi, sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc bao la, chạm đỉnh vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 04:30

Chủ nhật cuối tuần (9/10), nhờ có Chính Ấn soi đường, 3 con giáp đường công danh sự nghiệp có bước tiến mới, công việc trôi chảy, phúc lộc dồi dào, tiền bạc dư dả

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong chủ nhật cuối tuần này được Tam hợp cục nâng đỡ nên vận trình tăng tiến không ngừng. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, xuất sắc đạt được chỉ tiêu được giao. Công việc của bản mệnh trôi chảy vô cùng, mọi chuyện băng băng không gặp phải vật cản gì. Đường công danh hanh thông rộng mở, điềm báo thăng tiến đang đến rất gần, con đường tương lai có nhiều điều may mắn bất ngờ đang chờ đợi bạn.

Tỵ có Thiên Tài chiếu mệnh, đường tài lộc khởi phát vô cùng. Người làm ăn kinh doanh gặp cơ may buôn bán đắt hàng, lại tìm được người hợp tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, lại có thêm nguồn vốn để mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh. Tuổi Tỵ lại có nhiều phúc lộc, được mời ăn uống hoặc có người cho tiền khiến con giáp này vui mừng cả ngày.

Chủ nhật cuối tuần (9/10), Chính Ấn soi đường, 3 con giáp bổng lộc nhân đôi, sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc bao la, chạm đỉnh vinh hoa - Ảnh 1
Người tuổi Tỵ trong chủ nhật cuối tuần này được Tam hợp cục nâng đỡ nên vận trình tăng tiến không ngừng. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, xuất sắc đạt được chỉ tiêu được giao. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới 9/10/2022 của 12 con giáp dự báo hôm nay tuổi Thân có thể đón nhận tin vui như được cho tiền, thừa kế tài sản hoặc thu hồi được món nợ cũ từ lâu. Đối với những người làm kinh doanh, hàng hóa bán chạy như tôm tươi, khách hàng nườm nượp kéo tới, lộc làm ăn không phải ai cũng có giúp bạn có tiền bạc rủng rỉnh trong tay.

Hôm nay tuổi Thân làm việc gì cũng tự tin vì con giáp này đã lên kế hoạch từ trước rất chu đáo, kỹ càng. Ngoài ra bản mệnh cũng khá sáng tạo và đưa ra được những ý tưởng, đề xuất khiến ai cũng phải bất ngờ vì tính khả thi rất cao. Mọi kế hoạch đều được tiến hành suôn sẻ khi có được sự ủng hộ và đồng thuận của mọi người. Con giáp này không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn hoàn thành công việc đúng như mong đợi.

Chủ nhật cuối tuần (9/10), Chính Ấn soi đường, 3 con giáp bổng lộc nhân đôi, sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc bao la, chạm đỉnh vinh hoa - Ảnh 2
Tử vi ngày mới 9/10/2022 của 12 con giáp dự báo hôm nay tuổi Thân có thể đón nhận tin vui như được cho tiền, thừa kế tài sản hoặc thu hồi được món nợ cũ từ lâu. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Chính Quan là cát thần bảo trợ cho đường công danh sự nghiệp, Ngọ gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Được cấp trên đánh giá cao, bạn sẽ được trao cho thêm trọng trách trong tương lai. Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Ngọ theo đuổi ước mơ, con đường sự nghiệp công danh. Con đường công danh được bao người giúp sức nên cũng suôn sẻ và bằng phẳng hơn lẽ thường tình.

Nhờ tam hợp nên các mối quan hệ xã giao vô cùng hài hòa, thích hợp để gặp gỡ, giao lúc kết bạn hay ký kết làm ăn. Phúc lộc dồi dào, tiền bạc dư dôi, nhất là những bạn làm kinh doanh buôn bán. Nhất là những người làm trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh, con giáp này có duyên bán hàng nên khách hàng tự tìm tới, chuyện làm ăn vô cùng tốt đẹp.

Chủ nhật cuối tuần (9/10), Chính Ấn soi đường, 3 con giáp bổng lộc nhân đôi, sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc bao la, chạm đỉnh vinh hoa - Ảnh 3
Chính Quan là cát thần bảo trợ cho đường công danh sự nghiệp, Ngọ gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Được cấp trên đánh giá cao, bạn sẽ được trao cho thêm trọng trách trong tương lai. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

TOP 3 con giáp "không hóa Rồng cũng thành Phượng" vào tối ngày 6/10, lộc lá xum xuê, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền đẻ ra tiền, ngày càng phát tài

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