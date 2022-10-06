Thầy phong thủy điểm danh 3 con giáp từ 6/10 đến hết tuần công danh vượng sắc, vụt sáng như sao, làm chơi hưởng thật, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 13:30

Từ 6/10 đến hết tuần, 3 con giáp sau có công danh vượng sắc, nhiều niềm vui trong công việc, tài lộc rủng rỉnh

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết kể từ 6/10 đến hết tuần đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất gặp khá nhiều tin vui, vận trình trong ngày vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Việc hợp tác làm ăn suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao như mong đợi. Con giáp này vốn là người đa tài, đa nghệ lại hay học hỏi nên có thể đáp ứng được khá nhiều yêu cầu của công việc. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, có điềm thăng quan tiến chức, con giáp này cần cố gắng tiếp tục phát huy ưu điểm, dùng tài năng để thuyết phục cấp trên cũng như có được sự ủng hộ của đồng nghiệp.

Vận trình tài lộc của con giáp này cũng khá hơn ngày trước nhiều, không chỉ người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính còn kiếm thêm được bên ngoài, tự nâng cao thu nhập cho mình. Con giáp này không còn lo lắng đến việc chi tiêu nữa. Cơ hội gia tăng lợi nhuận rất cao, có đủ khả năng tuổi Tuất tính đến việc mở rộng quy mô kinh doanh thêm một lĩnh vực mới. 

Thầy phong thủy điểm danh 3 con giáp từ 6/10 đến hết tuần công danh vượng sắc, vụt sáng như sao, làm chơi hưởng thật, danh lợi song toàn - Ảnh 1
Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết kể từ 6/10 đến hết tuần đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất gặp khá nhiều tin vui, vận trình trong ngày vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Chính Quan trợ mệnh giúp công việc của người tuổi Tý đang trên đà phát triển rất tốt. Bản mệnh thể hiện năng lực bản thân một cách xuất sắc qua chính những nhiệm vụ hàng ngày được giao. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn hoàn thành những gì được giao phó, dù khó khăn đến đâu cũng không nản chí. Đây là cát vận, bạn cần tận dụng để vươn lên tạo dựng chỗ đứng trong sự nghiệp. Nếu đang có cạnh tranh thì bạn nắm phần thắng nhiều hơn.

Thực Thần lại báo tin vui tài lộc với những người làm nghề tự do. Bạn có thể kiếm được những mối đầu tư đầy triển vọng. Hãy nhanh chóng đưa ra quyết định phù hợp, tránh để người khác giành trước mất. Với người làm kinh doanh, chuyện làm ăn tiến triển tốt đẹp, các đối tác đều cảm nhận được thành ý của con giáp này, giúp cho việc hợp tác trở nên suôn sẻ hơn. Vận may tài lộc của tuổi Tý cũng đến từ đây, hãy nắm giữ cơ hội của mình nhé.

Thầy phong thủy điểm danh 3 con giáp từ 6/10 đến hết tuần công danh vượng sắc, vụt sáng như sao, làm chơi hưởng thật, danh lợi song toàn - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp cho thấy Chính Quan trợ mệnh giúp công việc của người tuổi Tý đang trên đà phát triển rất tốt. Bản mệnh thể hiện năng lực bản thân một cách xuất sắc qua chính những nhiệm vụ hàng ngày được giao. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Chính Quan soi đường, Hợi có được những bước thăng tiến mới trong công việc từ hôm nay đến hết tuần. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn luôn cố gắng để hoàn thành công việc đúng thời hạn, được cấp trên ưu ái và đánh giá cao vì điều đó. Có thể sắp tới cấp trên sẽ giao thêm nhiều trọng trách mới cho bạn. Hợi còn được quý nhân nâng đỡ nên công việc thuận lợi vô cùng. Kế hoạch đề ra suôn sẻ không vướng mắc quá nhiều, mọi vấn đề được giải quyết nhanh gọn, bản mệnh có nhiều thời gian thảnh thơi để đầu tư tìm tòi và nâng cao năng lực cho mình.

Thực Thần cũng báo hiệu rằng Thần Tài đang mỉm cười với con giáp này. Chuyện kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi. Những nghề tay trái mang lại thêm khá nhiều thu nhập cho người tuổi Hợi. Cơ hội làm giàu đang ở rất gần với con giáp này, bạn tìm ra con đường phù hợp nhất để cải thiện tài chính và tràn ngập tự tin rằng mình sẽ sớm chạm tay vào mục tiêu mình mong muốn. Tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, bản mệnh thoải mái chi tiêu, không phải lo lắng quá nhiều.

Thầy phong thủy điểm danh 3 con giáp từ 6/10 đến hết tuần công danh vượng sắc, vụt sáng như sao, làm chơi hưởng thật, danh lợi song toàn - Ảnh 3
Thực Thần cũng báo hiệu rằng Thần Tài đang mỉm cười với con giáp này. Chuyện kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi. Những nghề tay trái mang lại thêm khá nhiều thu nhập cho người tuổi Hợi. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu

Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu

Vận trình tài lộc trong trưa ngày 4/10 của 3 con giáp sau gặp nhiều cát lành, dễ dàng sở hữu một khoản tiền khủng trong tay

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