Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 11:20

Vận trình tài lộc trong trưa ngày 4/10 của 3 con giáp sau gặp nhiều cát lành, dễ dàng sở hữu một khoản tiền khủng trong tay

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp trưa ngày 4/10/2022 nói rằng hôm nay phương diện tài lộc của Dậu đang có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán thì càng có lợi. Mặc dù tuổi Dậu sẽ khá vất vả nhưng bù lại thu hoạch không tồi, nếu cố gắng thì nhất định sẽ nhận được nhiều thứ cao hơn cả tiền bạc. Người làm công ăn lương có thể nhận được khen thưởng.

Đây không phải là tiền người tuổi Dậu xin được của ai, mà là tự bản thân kiếm được, cộng thêm vận may mỉm cười nên cứ hết lại có, không phải lo thiếu thốn. Trong phút chốc Dậu đã có sở hữu một khoản tiền kha khá trong tay. Đây chính là nhờ tài trí cũng sự nhạy bén của bạn mới có thể mang lại kết quả tốt đến vậy.

Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp trưa ngày 4/10/2022 nói rằng hôm nay phương diện tài lộc của Dậu đang có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán thì càng có lợi. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi
 
Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mùi có cơ hội phát tài trong trưa ngày hôm nay, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua. Con giáp này có thể tìm thu tiền bạc mỏi tay không hết. Đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, khách hàng tới tấp, lợi nhuận tăng lên đáng kể, con đường tài lộc càng đi càng rộng mở. 

Bạn cần đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn, không nên vội hài lòng với thực tại. Bạn vẫn còn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. Các mối quan hệ của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn, cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng sẽ là món quà dành cho bạn. Một quyết định đúng đắn ở một thời điểm thích hợp sẽ mang lại cho bạn những nguồn lợi ích đáng kể. 

Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mùi có cơ hội phát tài trong trưa ngày hôm nay, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Vận tài lộc của Tý trong trưa nay có dấu hiệu tăng tiến, nhất là với những người kinh doanh thì lộc lá nhiều vô kể, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính còn kiếm thêm được bên ngoài, tự nâng cao thu nhập cho mình. Tuổi Tý không còn lo lắng đến việc chi tiêu nữa. 

Bạn còn có thể nhận thêm nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại. Con giáp này sống phóng khoáng, lạc quan nên được nhiều người yêu mến, giúp đỡ, tiền bạc dư dôi chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Dù ít hay nhiều thì bạn cũng nên biết cách quản lý chúng cho thật tốt, đừng vội vã tiêu xài hoang phí.

Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Vận tài lộc của Tý trong trưa nay có dấu hiệu tăng tiến, nhất là với những người kinh doanh thì lộc lá nhiều vô kể, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Qua đêm nay (2/10): NHẬN LỘC TRỜI BAN, 3 con giáp tiền vào nhà như thác đổ, gia tài bạc tỷ, an nhàn hưởng cuộc sống nhung lụa

Qua đêm nay (2/10): NHẬN LỘC TRỜI BAN, 3 con giáp tiền vào nhà như thác đổ, gia tài bạc tỷ, an nhàn hưởng cuộc sống nhung lụa

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