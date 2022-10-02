Đúng trưa ngày Chủ nhật (2/10), quét sạch mây mù, 3 con giáp vận trình thắm đỏ thênh thang, điềm báo thăng quan tiến chức, gia tăng tài sản, gia đạo an nhàn

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 08:58

Đúng trưa ngày Chủ nhật (2/10), 3 con giáp vận trình thắm đỏ, sự nghiệp hanh thuận, tiền bạc gia tăng, an nhàn hưởng thụ

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, tinh tế nên sẽ thu về được lợi ích không nhỏ. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời điểm này, tiền của sẽ nhiều không kể siết. 

Trưa hôm nay (2/10), vận trình của Hợi lên hương, cát lộc vượng phát. Con giáp biết tận dụng thời cơ để có thể tạo dựng cơ hội tiến thân cho mình. Con đường tài lộc có nhiều bước tiến mới, bản mệnh bên cạnh công việc chính ổn định sẽ có thêm thu nhập từ những nghề tay trái hay những phi vụ làm ăn trước đó. Hợi thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Từ giai đoạn này, tuổi Hợi sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Đúng trưa ngày Chủ nhật (2/10), quét sạch mây mù, 3 con giáp vận trình thắm đỏ thênh thang, điềm báo thăng quan tiến chức, gia tăng tài sản, gia đạo an nhàn - Ảnh 1
Trưa hôm nay (2/10), vận trình của Hợi lên hương, cát lộc vượng phát. Con giáp biết tận dụng thời cơ để có thể tạo dựng cơ hội tiến thân cho mình. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng người tuổi Thân thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn. Họ có ước mơ, hoài bão, muốn gây dựng cuộc sống sung túc, đủ đầy. Con giáp này cũng rất tốt bụng, lương thiện. Chính vì thế, cuộc đời của Thân hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ.

 

Chính Ấn tụ khí vào đúng trưa ngày 2/10, công việc của tuổi Thân dễ gặp nhiều may mắn, có điềm báo thăng quan tiến chức. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cộng với năng lực làm việc tốt nên bản mệnh có thể dễ dàng giành được mục tiêu đề ra. Ngày này bạn cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. 

 

Tam Hợp dẫn đường để người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Điềm báo cho thấy rằng vận trình tài lộc của con giáp này trong hôm nay vượng phát hơn rất nhiều. Bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định, vững vàng. Tiền bạc dồi dào, chi tiêu rủng rỉnh nên có thể cảm thấy an tâm.

 

Đúng trưa ngày Chủ nhật (2/10), quét sạch mây mù, 3 con giáp vận trình thắm đỏ thênh thang, điềm báo thăng quan tiến chức, gia tăng tài sản, gia đạo an nhàn - Ảnh 2
Chính Ấn tụ khí vào đúng trưa ngày 2/10, công việc của tuổi Thân dễ gặp nhiều may mắn, có điềm báo thăng quan tiến chức. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn nhanh nhẹn, tháo vát, có nghị lực sống phi thường. Con giáp này lại nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh nên ai cũng yêu quý, sẵn sàng “ra tay tương trợ” khi bản mệnh gặp khó khăn, trắc trở. Thời điểm này, tuổi Dần như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, công việc làm ăn thuận lợi. 

 

Vận trình công việc của tuổi Dần trong trưa ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này phát huy thế mạnh của bản thân. Nhìn chung thì mọi kế hoạch đều diễn ra theo đúng quỹ đạo mong muốn, bản mệnh cần tập trung làm tốt việc của mình để đạt được mục tiêu trước mắt.

 

Thiên Ấn dẫn đường nên tài lộc của bản mệnh dồi dào vào trưa ngày 2/10. Nguồn thu nhập tăng gấp nhiều lần so với khoảng thời gian trước nhờ đầu óc kinh doanh sáng suốt của người tuổi Dần. Có câu “tích tiểu thành đại”, chỉ cần bạn chăm chỉ tích góp, biết cách quản lý tài sản thì không lo không có ngày phất lên.

 

Đúng trưa ngày Chủ nhật (2/10), quét sạch mây mù, 3 con giáp vận trình thắm đỏ thênh thang, điềm báo thăng quan tiến chức, gia tăng tài sản, gia đạo an nhàn - Ảnh 3
Thiên Ấn dẫn đường nên tài lộc của bản mệnh dồi dào vào trưa ngày 2/10. Nguồn thu nhập tăng gấp nhiều lần so với khoảng thời gian trước nhờ đầu óc kinh doanh sáng suốt của người tuổi Dần. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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