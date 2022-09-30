Đúng 18 giờ chiều thứ Sáu (30/9), Phật Bà ban phước, 3 con giáp đường đời dệt gấm thêu hoa, của cải thi nhau chạy vào nhà, tiền bạc tăng không điểm dừng, phất phát lên hương

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 13:20

Tử vi dự báo, vào đúng 18 giờ chiều thứ Sáu (30/9), được Phật Bà ban phước, 3 con giáp có của cải nối đuôi vào nhà, tiền tài tăng không điểm dừng

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 30/9/2022 đúng 18 giờ chiều của người tuổi Sửu cho thấy, Thổ sinh Kim vượng nên tài lộc hanh thông, có nhiều cơ hội mở mang về tài chính. Đặc biệt, bản mệnh còn có khả năng quản lý tài sản rất tốt, chớp thời cơ nhanh và chính xác, đầu tư có hiệu quả. Nếu thiếu vốn thì có thể nhờ tới người nhà hoặc hợp tác với người khác để mở rộng quy mô, đảm bảo nguồn thu rất dồi dào.

Bạn hoàn toàn có thể thăng tiến nhanh, tăng thu nhập từ chính công việc đang làm. Những người làm về tài chính, tín dụng, ngân hàng thì chắc chắn thu được thành tích đáng nể, được cấp trên khen ngợi không dứt. Cơ hội này không có nhiều nên hãy tận dụng thật tốt, làm việc chăm chỉ, cố gắng thể hiện càng nổi bật càng tốt.

Đúng 18 giờ chiều thứ Sáu (30/9), Phật Bà ban phước, 3 con giáp đường đời dệt gấm thêu hoa, của cải thi nhau chạy vào nhà, tiền bạc tăng không điểm dừng, phất phát lên hương - Ảnh 1
Tử vi ngày 30/9/2022 đúng 18 giờ chiều của người tuổi Sửu cho thấy, Thổ sinh Kim vượng nên tài lộc hanh thông, có nhiều cơ hội mở mang về tài chính. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tuổi Thân được Mẫu Thương hậu thuẫn vào lúc 18 giờ chiều nay nên làm ăn kinh doanh rất có lộc, không cần bỏ nhiều vốn nhưng vẫn thu được lợi nhuận cao. Tài lộc khá sáng, thu chi cân đối, thu nhiều hơn chi nên bạn có thể tiết kiệm được khoản tiền kha khá. Nhân đà này, bạn có thể góp vốn đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, ắt sẽ có dịp “bội thu”. Ngày mai bạn cũng có thể khai trương cửa hàng, cửa hiệu để lấy may.

Người tuổi Thân làm công ăn lương cũng đón một ngày với không ít tin vui. Công việc thuận lợi thúc đẩy đường tài lộc hanh thông, giúp bạn gặp khá nhiều may mắn về tiền bạc. Cơ hội tăng lương, thăng chức đang tới gần, bạn cần chủ động nắm bắt bằng cách chứng tỏ thực lực của mình. Thậm chí có thể nhận được món quà bất ngờ như tiền thưởng hoặc trúng vé số. 

Đúng 18 giờ chiều thứ Sáu (30/9), Phật Bà ban phước, 3 con giáp đường đời dệt gấm thêu hoa, của cải thi nhau chạy vào nhà, tiền bạc tăng không điểm dừng, phất phát lên hương - Ảnh 2
Tuổi Thân được Mẫu Thương hậu thuẫn vào lúc 18 giờ chiều nay nên làm ăn kinh doanh rất có lộc, không cần bỏ nhiều vốn nhưng vẫn thu được lợi nhuận cao. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tử vi của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu vào lúc 18 giờ ngày 30/9/2022, tuổi Tý được cát thần chiếu cố nên những ai làm nghề tự do có thể thu được một khoản tiền lương kha khá. Đó là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bản mệnh đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua. Con giáp này không dễ dàng hài lòng với thực tại, vì vậy bản mệnh có nhiều khả năng tiến xa hơn nhiều.

Tài tinh cho thấy tuổi Tý dễ phát tài nhờ các công việc tay trái hoặc nhờ vào vận may của mình trong trò may rủi. Nếu có tiền nhờ ăn may, bản mệnh chớ nên tự đắc rồi tiêu xài hoang phí. Sẽ có những có hội kiếm tiền và hạn hoàn toàn có thể yên tâm với thu nhập của mình. Những khoản đầu tư trông đợi của bạn cũng có thể sinh lời. Hãy sử dụng số tiền đó một cách ý nghĩa hơn. 

Đúng 18 giờ chiều thứ Sáu (30/9), Phật Bà ban phước, 3 con giáp đường đời dệt gấm thêu hoa, của cải thi nhau chạy vào nhà, tiền bạc tăng không điểm dừng, phất phát lên hương - Ảnh 3
Tử vi của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu vào lúc 18 giờ ngày 30/9/2022, tuổi Tý được cát thần chiếu cố nên những ai làm nghề tự do có thể thu được một khoản tiền lương kha khá. Ảnh minh họa

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

 

 

Dự đoán tử vi tối ngày 28/9: Có tên trong sổ tài lộc, 3 con giáp "ngồi mát ăn bát vàng", tiền tự động chạy vào két, tiêu xài thả ga không lo thiếu hụt

Dự đoán tử vi tối ngày 28/9: Có tên trong sổ tài lộc, 3 con giáp "ngồi mát ăn bát vàng", tiền tự động chạy vào két, tiêu xài thả ga không lo thiếu hụt

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