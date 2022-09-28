Trúng số liên tiếp vào 13 ngày tới, 3 con giáp như "cá chép hóa rồng", vượt qua bể khổ, ngập trong bể sang giàu, mua vàng sắm đất đã cả tay

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 08:12

Đúng 13 ngày tới, qua hết bể khổ, 3 con giáp như "cá chép hóa rồng", làm ăn khá khẩm, túi tiền rủng rỉnh không sợ vơi

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp giàu có, làm chơi hưởng thật trong 13 ngày tới tới. Bạn được ơn trên phù hộ nên công việc hanh thông, thuận lợi muốn gì được nấy. Trong công việc, bạn được cấp trên đồng tình ủng hộ thực hiện những dự án riêng. Nhờ vậy mà bạn có thêm động lực tiếp tục cố gắng cống hiến cho công ty. Thời điểm này, bạn luôn là người đi đầu dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn. Điều này giúp bạn ghi được điểm ấn tượng trong mắt cấp trên, được đồng nghiệp yêu mến, ngưỡng mộ.

Thìn không chỉ giàu mà còn sang trọng. Bạn đi xế hộp, ở nhà triệu đô và xài toàn hàng hiệu. Cuộc sống của bạn lên hương, đổi vận không còn nghèo khổ như trước đây. Tuy nhiên hãy nhớ đến những thời điểm khó khăn để không vung tay quá trán. Bạn nên biết tiết kiệm để không phải vay mượn khi cần.

Trúng số liên tiếp vào 13 ngày tới, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', vượt qua bể khổ, ngập trong bể sang giàu, mua vàng sắm đất đã cả tay - Ảnh 1
Thìn là con giáp giàu có, làm chơi hưởng thật trong 13 ngày tới tới. Bạn được ơn trên phù hộ nên công việc hanh thông, thuận lợi muốn gì được nấy. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Sự chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó chính là đức tính nổi bật nhất của người tuổi Dậu, đây cũng là chìa khóa tạo nên thành công của họ. Chưa kể, ở con giáp này còn có sự thực tế, sòng phẳng và tỉ mỉ nên dù thất bại lắm phen, tay trắng nhiều bận nhưng Dậu chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ đổi đời của mình. Nhờ ý chí mạnh mẽ và tinh thần kiên cường, Dậu có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Nhờ được trời thương, trong 13 ngày tới người tuổi Dậu chỉ cần phát huy ưu điểm của mình thì từ sự nghiệp, tình duyên cho đến tài vận đều thăng hoa rực rỡ. Trong công việc, bạn được đồng nghiệp yêu thương và mến mộ bởi tài hoa hơn người. Cơ hội thăng tiến đang ở trước mắt. Dậu còn nhận được nhiều tin vui về tiền bạc đổ về. Muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, ước gì được nấy chính là may mắn hiếm có khó tìm của Dậu.

Trúng số liên tiếp vào 13 ngày tới, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', vượt qua bể khổ, ngập trong bể sang giàu, mua vàng sắm đất đã cả tay - Ảnh 2
Nhờ được trời thương, trong 13 ngày tới người tuổi Dậu chỉ cần phát huy ưu điểm của mình thì từ sự nghiệp, tình duyên cho đến tài vận đều thăng hoa rực rỡ. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Nhìn chung, con đường tài lộc của người tuổi Sửu khá tươi sáng trong khoảng thời gian 13 ngày tới. Tất nhiên, bạn cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh tương đối vất vả, song chỉ cần cố gắng thì mọi thách thức đều sẽ phải lui bước. Với người làm đầu tư, kinh doanh, tài lộc có dấu hiệu khởi vượng. Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp.

Với người làm công ăn lương, nếu bạn biết khiêm tốn, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc giúp bạn vượt qua khó khăn. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, bạn chẳng lo sẽ không được nhận các khoản tiền thưởng nóng. Bên cạnh đó, nếu muốn túi tiền thêm phần rủng rỉnh, bạn có thể cân nhắc các công việc làm thêm.

Trúng số liên tiếp vào 13 ngày tới, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', vượt qua bể khổ, ngập trong bể sang giàu, mua vàng sắm đất đã cả tay - Ảnh 3
Nhìn chung, con đường tài lộc của người tuổi Sửu khá tươi sáng trong khoảng thời gian 13 ngày tới. Tất nhiên, bạn cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh tương đối vất vả, song chỉ cần cố gắng thì mọi thách thức đều sẽ phải lui bước. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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