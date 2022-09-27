Từ sau 27/9, thời hoàng kim mở ra, 3 con giáp như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, lộc lá đến liên tục, công danh thăng hạng, vận may đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 07:47

Tử vi dự báo từ sau 27/9, thời hoàng kim mở ra, 3 con giáp đón lộc lá liên tiếp, sự nghiệp thăng hạng, vận may đủ đầy

Tuổi Thân

Phần lớn những người tuổi Thân đều siêng năng, có năng lực. Họ luôn tò mò về thế giới xung quanh mình. Bản mệnh thích tìm hiểu những điều mới, ham học hỏi và là người có tinh thần trách nhiệm. Lúc còn trẻ họ thường gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở nhưng càng về tuổi trung niên thì vận trình của họ sẽ càng phất.

Sau 27/9, người tuổi Thân được các sao tốt soi chiếu, vận trình dự báo ngày càng suôn sẻ. Khó khăn, vướng mắc trước đây sẽ được tháo gỡ, áp lực giảm nhẹ. Nếu Thân chăm chỉ tích cực thì sẽ dư dả tiền bạc, có thêm một khoản tiết kiệm cho mình. Thời gian tới, người tuổi Thân nên duy trì mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân, không nên quá cứng nhắc chuyện đúng sai. Chỉ cần làm được điều này Thân sẽ có thêm quý nhân phù trợ, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Tài lộc của Thân sẽ có những bước tiến đáng kể, ngày càng sung túc hơn nhờ làm việc chăm chỉ.

Từ sau 27/9, thời hoàng kim mở ra, 3 con giáp như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, lộc lá đến liên tục, công danh thăng hạng, vận may đủ đầy - Ảnh 1
Sau 27/9, người tuổi Thân được các sao tốt soi chiếu, vận trình dự báo ngày càng suôn sẻ. Khó khăn, vướng mắc trước đây sẽ được tháo gỡ, áp lực giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng có khả năng phát tài sau ngày 27/9. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ, gặp dữ hóa lành. Bản mệnh liên tiếp đón nhận may mắn. Tuổi Mùi có khí chất, giỏi giao tiếp nên có thể mở rộng các mối quan hệ và trở thành tâm điểm của các cuộc gặp gỡ. Con đường sự nghiệp của con giáp này dù có xuất hiện những khó khăn mới nhưng bản mệnh sẽ giải quyết ổn thỏa.

Sự khôn khéo giúp vận may của tuổi Mùi tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn. Con giáp này có nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp, thu nhập có dấu hiệu tăng đáng kể. Vận trình của tuổi Mùi đạt tới đỉnh cao khi con giáp này thật sự nắm được cơ hội phát tài. Trong thời gian này, người làm công ăn lương có thể gặp được cơ hội thăng tiến bất ngờ. Người làm ăn kinh doanh buôn may bán đắt, thu nhập tăng lên đáng kể. Không chỉ vậy, tuổi Mùi còn có thể giải quyết các khoản nợ trước đó và để ra một khoản tiết kiệm kha khá.

Từ sau 27/9, thời hoàng kim mở ra, 3 con giáp như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, lộc lá đến liên tục, công danh thăng hạng, vận may đủ đầy - Ảnh 2
Tuổi Mùi cũng có khả năng phát tài sau ngày 27/9. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ, gặp dữ hóa lành. Bản mệnh liên tiếp đón nhận may mắn. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Mùi nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền nên người cầm tinh con dê dường như không chịu lùi bước trước mọi khó khăn. Bản mệnh luôn không ngừng nỗ lực vươn lên để có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Thế nhưng con giáp này lại không thích phô trương, thường sống rất giản dị, không điệu đà, và trưng diện nên tiền trong túi lúc nào cũng đầy ắp.

Tử vi sau hôm nay (27/9) cho biết tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, đạt được nhiều thành tích đáng nể trong cuộc sống. Điềm báo công việc của bản mệnh có sự thăng tiến, khả năng thăng chức tăng lương trong thời gian tới là khá cao. Phương diện tài lộc cũng không có điểm gì đáng chê trách. Tuổi Ngọ có các nguồn thu nhập khiến nhiều người phải mơ ước, bất kể là người làm công ăn lương hay kinh doanh thì cũng không cần phải lo lắng tới chuyện chi tiêu.

Từ sau 27/9, thời hoàng kim mở ra, 3 con giáp như CÁ CHÉP HÓA RỒNG, lộc lá đến liên tục, công danh thăng hạng, vận may đủ đầy - Ảnh 3
Tử vi sau hôm nay (27/9) cho biết tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, đạt được nhiều thành tích đáng nể trong cuộc sống. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đúng 12h trưa ngày 25/9, Chính quan phù trợ, 3 con giáp cất cánh bay cao như Phượng Hoàng, tiền gửi ngân hàng tăng chóng mặt, gia đạo đủ đầy phúc lộc

Đúng 12h trưa ngày 25/9, Chính quan phù trợ, 3 con giáp cất cánh bay cao như Phượng Hoàng, tiền gửi ngân hàng tăng chóng mặt, gia đạo đủ đầy phúc lộc

Đúng 12h trưa ngày 25/9, có Chính quan phù trợ, 3 con giáp sau đón vận trình rộng mở, hanh thông, cuộc sống dư dả, thu thành quả xứng đáng với công sức

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần 2 con giáp đổi vận

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở