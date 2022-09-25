Tử vi Chủ nhật ngày 25/9/2022: Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp "được nước lấn tới" thành đại gia nghìn tỷ, của cải dâng trào, rung đùi hưởng lộc

Trong ngày chủ nhật cuối tuần, vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Vận khí đối với người tuổi Dậu còn tốt hơn, bạn không chỉ có được những điều kiện lý tưởng để phát triển vô cùng thuận lợi mà còn "va" phải khá nhiều quý nhân.

Người tuổi Dậu thường là "phượng hoàng" trong lòng mọi người nhờ có trí óc tốt, làm việc lý trí, thông minh, lạc quan. Bạn có thể nắm bắt mọi tình hình, diễn biến trong cuộc sống. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất.

Trong chủ nhật tuần này, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ khởi sắc khi có sự xuất hiện của cát tinh Chính Quan. Con giáp này tìm được cơ hội để tự đẩy mình lên, trở nên nổi bật giữa đám đông, nhất là những người có năng lực tương đương.

Thời gian tới, hoàn cảnh sống của người tuổi Dậu sẽ có nhiều thay đổi đáng kể, không gặp khó khăn hay trở ngại gì nhiều, có khả năng thoát nghèo nhanh chóng. Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy. Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của họ càng tràn trề.

Sau một thời gian dài liên tiếp không may mắn thì đến chủ nhật này, may mắn đã mỉm cười với bản mệnh trên nhiều phương diện. Chẳng những công việc, tài lộc của bạn cũng dư dả hơn khi cả Chính Tài và Thiên Tài cùng hỗ trợ. Những khoản thu nhập đến với người tuổi này một cách bất ngờ, nhờ thế mà túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để bạn nắm bắt lấy các cơ hội kinh doanh.

Cuối tuần này của người tuổi Tỵ thêm phần tươi vui nhờ những suy nghĩ tích cực của bạn trong cuộc sống. Bạn biết rằng muốn vui vẻ, sáng tạo thì cứ nên ở bên những người chủ động, tích cực, thay vì những con người u ám, buồn bã. Người độc thân chỉ cần cởi mở hơn thì ắt tìm được những người bạn tuyệt vời, thậm chí gặp được ý trung nhân của mình.

Trong chủ nhật tuần này, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ khởi sắc khi có sự xuất hiện của cát tinh Chính Quan. Con giáp này tìm được cơ hội để tự đẩy mình lên, trở nên nổi bật giữa đám đông, nhất là những người có năng lực tương đương. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này (25/9), chuyện đầu tư kinh doanh của người tuổi Thân đang mang về những thành công bước đầu. Với sự giúp đỡ từ quý nhân, các cơ hội kiếm tiền của con giáp này dần gia tăng. Lại thêm sự giúp đỡ từ gia đình khiến bạn được thảnh thơi hơn.

Với người làm kinh doanh, sự nhạy bén là lợi thế không nhỏ giúp túi tiền của bản mệnh ngày càng rủng rỉnh hơn nhiều. Sự độc lập và tự tin giúp cho bạn từng bước từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Nhìn chung thời gian này bản mệnh sẽ khá là bận rộn nhưng thu được thành quả xứng đáng, tích lũy thêm cho tương lai. Đây cũng là thời gian bạn cần tập trung xây dựng và mở rộng con đường tương lai. Nếu có thể, hãy nhờ đến sự trợ giúp của những người đi trước, họ sẽ cho bạn những lời khuyên đúng đắn.

Trên phương diện sự nghiệp, con giáp này cũng nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cấp trên nên làm việc hiệu quả hơn, có định hướng rõ ràng chỉ cần tiến tới. Biểu hiện xuất sắc của bạn đang giúp bạn tạo dựng uy tín trong tập thể, rất có lợi cho đường tiến thân sau này.

Là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này (25/9), chuyện đầu tư kinh doanh của người tuổi Thân đang mang về những thành công bước đầu. Với sự giúp đỡ từ quý nhân, các cơ hội kiếm tiền của con giáp này dần gia tăng. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm



