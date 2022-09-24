Tử vi ngày mới (24/9/2022): May mắn bủa vây, 3 con giáp công danh nở hoa, tài lộc nở rộ, vất vả thì ít mà thảnh thơi thì nhiều, tận hưởng vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 07:07

Tử vi ngày mới dự đoán 24/9/2022 của 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp sau được may mắn bủa vây, cả công danh lẫn tài lộc đều rực rỡ như ý muốn

Tuổi Tý 

Theo tử vi ngày 24/9/2022 của 12 con giáp, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý được tận hưởng một ngày yên bình và thuận lợi. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dù có gặp phải khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ. Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của quý nhân và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Bạn sẽ được giới thiệu cho nhiều nhiệm vụ giúp phát huy năng lực. Hãy tự tin nắm bắt thời cơ thuộc về mình nhé

Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Sửu trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ động kiếm thêm nguồn thu phụ. Trong ngày hôm nay, sự chăm chỉ sẽ giúp bạn thu được một nguồn lợi kha khá. Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn dư dả trong ít ngày. Bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý, để lãi mẹ đẻ lãi con, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như thế này. 

Tử vi ngày mới (24/9/2022): May mắn bủa vây, 3 con giáp công danh nở hoa, tài lộc nở rộ, vất vả thì ít mà thảnh thơi thì nhiều, tận hưởng vinh hoa - Ảnh 1
Theo tử vi ngày 24/9/2022 của 12 con giáp, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý được tận hưởng một ngày yên bình và thuận lợi. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dù có gặp phải khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn
 
Thứ 7 này, Thiên Ấn có thể sẽ giúp cho tuổi Thìn phát huy hết được những năng lực còn tiềm ẩn của mình. Càng đứng trước thách thức thì con giáp này lại càng thể biện được bản lĩnh của mình, mạnh mẽ giành lấy thành công bằng chính sức mình. Khả năng sáng tạo của những chú Rồng cũng được nâng cao trong hôm nay khi bạn liên tục đưa ra những ý tưởng sáng tạo khá mới mẻ. Những chú Rồng luôn nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của đồng nghiệp và cả chỉ dẫn kịp thời của cấp trên nên công việc hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng vượt cả mong đợi.

Chẳng những vậy, Thiên Tài chiếu mệnh, con giáp này còn đang có vận may tài lộc trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể phát tài một cách nhanh chóng vì biết đầu tư đúng chỗ hoặc được hưởng thành quả vì những cố gắng trong suốt thời gian qua. Những nỗ lực về tiền bạc của những chú Rồng lúc này đã được đền đáp xứng đáng. Bạn có thể dùng tiền mua món đồ yêu thích từ lâu, tuy nhiên, hãy nhớ lập ngân sách cụ thể cho từng việc mua sắm của mình nhé kẻo tiền có bao nhiêu cũng thất thoát bấy nhiêu.

Tử vi ngày mới (24/9/2022): May mắn bủa vây, 3 con giáp công danh nở hoa, tài lộc nở rộ, vất vả thì ít mà thảnh thơi thì nhiều, tận hưởng vinh hoa - Ảnh 2
Thứ 7 này, Thiên Ấn có thể sẽ giúp cho tuổi Thìn phát huy hết được những năng lực còn tiềm ẩn của mình. Càng đứng trước thách thức thì con giáp này lại càng thể biện được bản lĩnh của mình, mạnh mẽ giành lấy thành công bằng chính sức mình. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tuổi Mão có thể đạt được nhiều thành tựu mới trong công việc. Mặc dù khối lượng công việc không hề ít nhưng bạn biết cân đối thời gian và phát huy tối đa năng lực cá nhân, giải quyết công việc rất hiệu quả, đạt chất lượng cao mà không khiến bản thân bị quá tải. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thể hiện khả năng, bằng tinh thần trách nhiệm và năng lực cá nhân bạn đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mở ra cơ hội thăng tiến trong tương lai. Cả đồng nghiệp và đối tác đều rất nể phục, cấp trên cũng nhìn thấy tiềm năng ở bạn nên có ý định cất nhắc vào vị trí cao hơn.

Vận trình tài lộc của tuổi Mão hanh thông rộng mở nhờ gặp ngày bán hợp. Người buôn bán kinh doanh nắm bắt được thời cơ nên thu về nguồn lợi không nhỏ. Những người làm công ăn lương cũng có phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bạn tìm được người cùng hợp tác làm ăn có lợi, đó là người đáng tin cậy nên công việc cứ thế mà thăng tiến, giành được những thành công rất đáng tự hào.

Tử vi ngày mới (24/9/2022): May mắn bủa vây, 3 con giáp công danh nở hoa, tài lộc nở rộ, vất vả thì ít mà thảnh thơi thì nhiều, tận hưởng vinh hoa - Ảnh 3
Tuổi Mão có thể đạt được nhiều thành tựu mới trong công việc. Mặc dù khối lượng công việc không hề ít nhưng bạn biết cân đối thời gian và phát huy tối đa năng lực cá nhân, giải quyết công việc rất hiệu quả, đạt chất lượng cao mà không khiến bản thân bị quá tải. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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