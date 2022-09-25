Đúng 12h trưa ngày 25/9, Chính quan phù trợ, 3 con giáp cất cánh bay cao như Phượng Hoàng, tiền gửi ngân hàng tăng chóng mặt, gia đạo đủ đầy phúc lộc

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 08:12

Đúng 12h trưa ngày 25/9, có Chính quan phù trợ, 3 con giáp sau đón vận trình rộng mở, hanh thông, cuộc sống dư dả, thu thành quả xứng đáng với công sức

Tuổi Mùi

Mùi Mão bán hợp vào đúng 12h trưa, người tuổi Mùi được Tam hợp quý nhân nâng bước nên đường công danh sự nghiệp sáng rõ. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, những kế hoạch bạn đưa ra được tiến hành thuận lợi, mang về những thành công rực rỡ. Việc thăng quan tiến chức không còn quá xa vời. Là người có trách nhiệm, bản mệnh luôn làm việc hết sức mình, không quản ngại khó khăn gian khổ, đưa ra nhiều ý tưởng mới và độc đáo, cũng hy sinh khá nhiều lợi ích cá nhân để có được thành công của cả tập thể. Những cố gắng của bạn được cấp trên công nhận và có ý định cất nhắc bạn lên vị trí cao hơn.

Lại thêm Thiên Tài chiếu mệnh, tử vi ngày 25/9/2022 cho thấy vận trình tài lộc trong ngày của bản mệnh khởi phát vô cùng. Tiền bạc ào ào đổ vào túi, các nguồn thu dồi dào giúp bản mệnh có thêm nhiều lựa chọn trong cuộc sống, cảm giác thoải mái và an tâm khi có tiền bạc trong tay. Đặc biệt trong ngày người kinh doanh có lộc làm ăn buôn bán, hàng hóa bán chạy vô cùng. Xởi lởi trời cho, bạn vốn phóng khoáng nên cũng thoải mái với mọi người, bù lại bạn có được những khoản lợi nhuận kha khá. Nên tìm thêm những nguồn đầu tư mới để đồng tiền thêm sinh sôi nảy nở.

Đúng 12h trưa ngày 25/9, Chính quan phù trợ, 3 con giáp cất cánh bay cao như Phượng Hoàng, tiền gửi ngân hàng tăng chóng mặt, gia đạo đủ đầy phúc lộc - Ảnh 1
Mùi Mão bán hợp vào đúng 12h trưa, người tuổi Mùi được Tam hợp quý nhân nâng bước nên đường công danh sự nghiệp sáng rõ. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, những kế hoạch bạn đưa ra được tiến hành thuận lợi, mang về những thành công rực rỡ. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Đúng 12h trưa nay, được Tam Hợp trợ mệnh, người tuổi Thìn may mắn có đường công danh đang rất thuận lợi, đạt được những bước tiến đáng kể. Bản mệnh không quản ngại khó khăn, tập trung cho công việc để nhanh chóng hoàn thành những hạng mục được giao, đồng thời đề xuất triển khai hạng mục mới. Con giáp này cũng nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cấp trên nên làm việc hiệu quả hơn, có định hướng rõ ràng chỉ cần tiến tới. Biểu hiện xuất sắc của bạn đang giúp bạn tạo dựng uy tín trong tập thể, rất có lợi cho đường tiến thân sau này.
 
Có thêm Thực Thần bảo đảm, kế hoạch tài chính của bạn đang khá suôn sẻ, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Bảnh mệnh có nhiều cơ hội làm ăn hoặc nhận thêm được công việc bên ngoài, mang tới thu nhập tốt hơn. Nhìn chung thời gian này bản mệnh sẽ khá là bận rộn nhưng thu được thành quả xứng đáng, tích lũy thêm cho tương lai. Tranh thủ lúc này tuổi Thìn nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mình đã tìm hiểu để sớm cải thiện thu nhập. Bạn cần năng động, làm việc chăm chỉ hơn, tận dụng tốt cơ hội để thu nhập ngày càng tăng tiến, tương lai đủ đầy.

Đúng 12h trưa ngày 25/9, Chính quan phù trợ, 3 con giáp cất cánh bay cao như Phượng Hoàng, tiền gửi ngân hàng tăng chóng mặt, gia đạo đủ đầy phúc lộc - Ảnh 2
Có thêm Thực Thần bảo đảm, kế hoạch tài chính của bạn đang khá suôn sẻ, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Bảnh mệnh có nhiều cơ hội làm ăn hoặc nhận thêm được công việc bên ngoài, mang tới thu nhập tốt hơn. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Hợi có quý nhân phù trược nên phát triển thuận lợi, dù gặp phải chút trở ngại nhưng cũng không đáng lo lắm. Bản mệnh có quý nhân phù trợ nên chỉ cần làm việc tập trung để có được hiệu quả cao, không mắc sai lầm thì sẽ giữ vững vị trí của mình, có thể còn tốt hơn. Hợi được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì luôn có tinh thần trách nhiệm cao, cộng thêm khả năng lãnh đạo tốt nên trong tương lai có thể trở thành lớp lãnh đạo kế cận. Con giáp cứ tự tin bước về phía trước, chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. 

Chủ nhật này vào lúc 12h trưa tuổi Hợi sẽ có tin vui về chuyện tiền bạc, thậm chí có phần dư dôi. Đặc biệt là người đầu tư, kinh doanh sẽ sớm đưa ra quyết định thu về tài lộc cho mình. Chuyện hợp tác làm ăn đang trên đà tiến triển thuận lợi, bản mệnh không gặp phải khó khăn gì đáng kể mà dễ dàng có được thành công, thu về một khoản lợi lớn cho mình. Bản mệnh nên có kế hoạch tài chính rõ ràng để không bị hao hụt tiền bạc và hạn chế việc tiêu xài hoang phí vào những thứ không cần thiết hàng ngày.

Đúng 12h trưa ngày 25/9, Chính quan phù trợ, 3 con giáp cất cánh bay cao như Phượng Hoàng, tiền gửi ngân hàng tăng chóng mặt, gia đạo đủ đầy phúc lộc - Ảnh 3
Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Hợi có quý nhân phù trược nên phát triển thuận lợi, dù gặp phải chút trở ngại nhưng cũng không đáng lo lắm. Bản mệnh có quý nhân phù trợ nên chỉ cần làm việc tập trung để có được hiệu quả cao. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

24 giờ tới, SONG HỶ LÂM MÔN, 3 con giáp chuyển mình vươn lên thành đại gia, giàu sang vô đối, quan lộ thênh thang

24 giờ tới, SONG HỶ LÂM MÔN, 3 con giáp chuyển mình vươn lên thành đại gia, giàu sang vô đối, quan lộ thênh thang

24 giờ tới, song hỷ lâm môn, 3 con giáp chuyển mình giàu sang vô cùng, quan lộ rộng mở, trở thành đại gia dễ dàng

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch