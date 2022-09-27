Trong ngày 27/9, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, tiền tài hao hụt, công việc xuống dốc, cuộc sống lao đao

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 06:49

Trong ngày 27/9, 3 con giáp gặp xui xẻo đủ đường, cả công việc lẫn tiền bạc đều có nguy cơ xuống dốc

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu có thăng trầm trong ngày này. Do ảnh hưởng của Kiếp Tài, bạn thường không nhận được sự tán đồng của đồng nghiệp trong quá trình giải quyết nhiệm vụ. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Sửu cần lưu ý hơn trong các vấn đề liên quan đến công việc. Nếu con giáp này mất tập trung và lơ lờ thì có thể mắc phải sai lầm. Ngoài ra vẫn có những kẻ luôn chực chờ bản mệnh sơ hở, chỉ cần giảm phong độ một chút là sẽ kéo bạn xuống khỏi vị trí hiện tại.

Hãy kiểm soát quyết định về tài chính của bạn một cách tốt nhất. Chuyện làm ăn không mấy sáng sủa trong tuần này, cơ hội có đến thì cũng chỉ xuất hiện vào đầu tuần, sau đó thì gần như là không có nữa. Vì vậy, để chắc chắn thì bạn nên giữ vững số tiền hiện có, chớ vội đầu tư mà hãy tìm một cơ hội khác thích hợp hơn vào sau này. Chú ý cách thức làm ăn, nếu không hiểu thì nên tư vấn ý kiến của người thân nhé.

Trong ngày 27/9, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, tiền tài hao hụt, công việc xuống dốc, cuộc sống lao đao - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Sửu có thăng trầm trong ngày này. Do ảnh hưởng của Kiếp Tài, bạn thường không nhận được sự tán đồng của đồng nghiệp trong quá trình giải quyết nhiệm vụ. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi
 
Có nhiều ngăn trở trong cuộc sống cho tới công việc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của Thiên Quan khiến bạn dễ cáu kỉnh. Lúc này đòi hỏi bạn phải tỉnh táo xử lý từng vấn đề một. Khi bạn càng hoang mang, thiếu tập trung càng dễ ra quyết định thiếu khôn ngoan đấy. Luôn có những sự việc bất như ý diễn ra trong cuộc sống để thử thách bản lĩnh của bạn, khi bạn vượt qua nó và thở phào nhẹ nhõm thì sẽ thấy việc này chẳng đáng để bạn tức giận đâu. Do đó, hãy tự tin đối mặt bạn nhé.

Về phương diện tài lộc có xu hướng sụt giảm đáng kể, con giáp này cần phải xem lại cách chi tiêu của mình. Tiền về tay không ít nhưng chẳng được bao lâu bản mệnh đã rơi vào cảnh cháy túi.  Kiếp Tài cho thấy con giáp này còn quá ngây thơ khi cho rằng ai cũng sẽ đối tốt với mình. Vì thế mà cả tin nghe theo lời người khác khiến tiền bạc hao hụt đáng kể. Bản mệnh nên hạn chế mua sắm những thứ không thực sự cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời. 

Trong ngày 27/9, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, tiền tài hao hụt, công việc xuống dốc, cuộc sống lao đao - Ảnh 2
Có nhiều ngăn trở trong cuộc sống cho tới công việc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của Thiên Quan khiến bạn dễ cáu kỉnh. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong ngày thứ 3 này bị Thiên Quan ám hại nên đường công danh sự nghiệp có phần kém sắc. Bản mệnh là người tài năng, có đủ khả năng để làm nên sự nghiệp, những thành công mà bạn đạt được không ai có thể phủ nhận. Song phàm người tài giỏi dễ bị ghen ghét đố kị. Bản mệnh vô tư và cởi mở, vô tình kết giao thêm những kẻ tiểu nhân làm bạn. Kẻ xấu chỉ lợi dụng bạn nhất thời, sau đó sẽ tìm cớ để đạp người tuổi Tý xuống, coi con giáp này là bậc thang lót chân cho mình thăng tiến. Những thị phi vô lý khiến cho bản mệnh không khỏi lao đao. 

Tý có thể sẽ gặp một vài vấn đề về tài chính trong ngày hôm nay, tính hiếu thắng có thể hại bạn thất bại nặng nề. Đua đòi theo người khác, thiếu suy nghĩ kĩ càng trước khi hành động, tiền bạc bỏ ra chỉ mất đi chứ chẳng sinh sôi nảy nở thêm. Tài lộc nằm trong tay nhưng vẫn có nguy cơ bị tranh đoạt mất, đòi hỏi bản mệnh phải giữ tỉnh táo và có khả năng nhìn nhận con người một cách chính xác. Nhiều kẻ đến bên tỏ vẻ thân thiết, kì thực chỉ là để lợi dụng tiền bạc mà thôi.

Trong ngày 27/9, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, tiền tài hao hụt, công việc xuống dốc, cuộc sống lao đao - Ảnh 3
Người tuổi Tý trong ngày thứ 3 này bị Thiên Quan ám hại nên đường công danh sự nghiệp có phần kém sắc. Bản mệnh là người tài năng, có đủ khả năng để làm nên sự nghiệp, những thành công mà bạn đạt được không ai có thể phủ nhận. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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