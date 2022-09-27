Kể từ mùng 2/9 Âm lịch, THẦN TÀI BAN XUỐNG KHO VÀNG, 3 con giáp tài vận lên hương, ăn nên làm ra, của cải có thừa, thỏa sức mua sắm không lo về giá

Tuổi Sửu

Theo tử vi của 12 con giáp, kể từ ngày 2/9 Âm lịch đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu vô cùng hanh thông, thuận lợi, công việc tiến triển tích cực. Đặc biệt những người có ý định khai trương, mở cửa hàng, lập nghiệp thì đây là thời điểm tuyệt vời, nên tận dụng nhanh chóng, đừng để lỡ thời cơ quý giá này. Những thành quả đầu tiên rất đáng mong chờ. Bên cạnh đó, nếu bản mệnh càng năng nổ, chủ động sẽ càng thu về nhiều tài lộc cho mình. Nếu người tuổi Sửu theo lĩnh vực du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu… sẽ có kết quả tốt nhất, không chỉ tài lộc dồi dào mà còn có khả năng được nâng đỡ, phát triển, hứa hẹn nhiều cơ hội lớn hơn. Nếu có cơ hội đi công tác, du lịch, học tập thì nên xung phong đi bởi càng đi xa thì có được được nhiều tài lộc, có lợi cho sự nghiệp, thăng tiến nhanh hơn.

Theo tử vi của 12 con giáp, kể từ ngày 29/ Âm lịch đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu vô cùng hanh thông, thuận lợi, công việc tiến triển tích cực. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Chính Tài nâng đỡ, tình hình tài lộc của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc kể từ ngày hôm nay. Bạn có thể đạt được một thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ. Cơ hội phát triển đến và bạn sẽ không để nó trôi tuột khỏi tay mình. Hơn nữa, cát thần này còn mở ra những khoản thu nhập rõ ràng, đặc biệt là thu nhập từ công việc chính, công việc dài hạn. Người làm kinh doanh cũng có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp. Bạn có thể tính tới việc mở rộng, phát triển thêm về quy mô, hình thức cũng như chất lượng để việc buôn bán ngày càng tốt đẹp hơn. Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để.