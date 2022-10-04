3 con giáp sự nghiệp nở hoa, làm ăn phát đạt, vét sạch tài lộc, phất lên giàu to trong ngày 4/10

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 08:53

3 con giáp sau có sự nghiệp nở hoa rực rỡ, làm ăn phát đạt, vét sạch tài lộc trong ngày 4/10

Tuổi Thìn

Theo tử vi thứ Ba của 12 con giáp, ngày 4/10/2022 hôm nay, khả năng giao tiếp, tài ăn nói của tuổi Thìn rất tốt, nhờ vậy mà gây được ấn tượng với người khác, xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, quan hệ công chúng thì càng có lợi phát triển con đường sự nghiệp. Bản mệnh hãy cứ tập trung cho sự nghiệp, chẳng mấy chốc thành tựu xứng đáng với công sức sẽ xuất hiện.

Gặp tam hợp nên đường tài lộc của Thìn hanh thông, công việc thuận lợi. Bản mệnh được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng tiềm năng, lại khá phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân nên thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ.

3 con giáp sự nghiệp nở hoa, làm ăn phát đạt, vét sạch tài lộc, phất lên giàu to trong ngày 4/10 - Ảnh 1
Theo tử vi thứ Ba của 12 con giáp, ngày 4/10/2022 hôm nay, khả năng giao tiếp, tài ăn nói của tuổi Thìn rất tốt, nhờ vậy mà gây được ấn tượng với người khác, xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Ngày mới này, có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tỵ cảm thấy hăng hái sẵn sàng thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Bạn cho rằng càng dám xông pha bao nhiêu, mình sẽ càng trở nên tài giỏi, bản lĩnh bấy nhiêu. Bản mệnh có thể hoàn thành xuất sắc công việc được phân công, khiến lãnh đạo hài lòng và đánh giá cao. Thông qua quá trình làm việc, bạn còn phát hiện ra tiềm năng mới của mình.

Thiên Tài chiếu mệnh cho thấy bản mệnh có cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay. Đó có thể là khoản tiền có được nhờ vào may mắn hoặc do người thân hỗ trợ. Bạn cần có cách sử dụng đồng tiền hợp lý để lãi mẹ đẻ lãi con. Hãy có cách hợp lý để phát huy thế mạnh, bạn sẽ còn phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ hơn cả bây giờ. 

3 con giáp sự nghiệp nở hoa, làm ăn phát đạt, vét sạch tài lộc, phất lên giàu to trong ngày 4/10 - Ảnh 2
Ngày mới này, có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tỵ cảm thấy hăng hái sẵn sàng thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Bạn cho rằng càng dám xông pha bao nhiêu, mình sẽ càng trở nên tài giỏi, bản lĩnh bấy nhiêu. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Chính Quan xuất hiện cho thấy mọi việc của người tuổi Dần hanh thông. Một ngày để bạn khởi tạo điều gì đó giá trị và trao tặng nó cho những người xung quanh. Chắc chắn bạn chính là người thắp nụ cười lên môi tập thể ngày hôm nay đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội thắp sáng những khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Người tuổi Thân có thể hoàn thành xuất sắc công việc được phân công, khiến lãnh đạo hài lòng và đánh giá cao. Thông qua quá trình làm việc, bạn còn phát hiện ra tiềm năng mới của mình.

Bản mệnh có cơ hội tiếp xúc vận may về tiền bạc trong ngày Thiên Tài nâng đỡ. Vận trình tài lộc vượng phát, bản mệnh sẽ được thoải mái tiêu tiền trong hôm nay.  Thậm chí bạn còn có tiền để ủng hộ, giúp đỡ người khác, hoặc đơn giản là dùng sự nhiệt tình và kiến thức để hỗ trợ cho tinh thần của người khác.

3 con giáp sự nghiệp nở hoa, làm ăn phát đạt, vét sạch tài lộc, phất lên giàu to trong ngày 4/10 - Ảnh 3
Chính Quan xuất hiện cho thấy mọi việc của người tuổi Dần hanh thông. Một ngày để bạn khởi tạo điều gì đó giá trị và trao tặng nó cho những người xung quanh. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay (2/10): NHẬN LỘC TRỜI BAN, 3 con giáp tiền vào nhà như thác đổ, gia tài bạc tỷ, an nhàn hưởng cuộc sống nhung lụa

Qua đêm nay (2/10): NHẬN LỘC TRỜI BAN, 3 con giáp tiền vào nhà như thác đổ, gia tài bạc tỷ, an nhàn hưởng cuộc sống nhung lụa

Qua đêm nay (2/10), 3 con giáp nhận lộc Trời ban, làm ăn phát đạt, tiền tiêu không thiếu, an nhàn hưởng thụ

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý