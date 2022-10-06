TOP 3 con giáp "không hóa Rồng cũng thành Phượng" vào tối ngày 6/10, lộc lá xum xuê, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền đẻ ra tiền, ngày càng phát tài

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 10:00

Tử vi cho biết, 3 con giáp sau đây sẽ làm ăn khấm khá, tiền bạc rủng rỉnh, gia tăng lợi nhuận rất cao vào tối ngày 6/10

Tuổi Thân

Tối hôm nay có Thiên Tài trợ mệnh, chẳng những đỏ tình mà Thân còn đỏ cả tiền nữa. Con giáp này có thể sống thoải mái nhờ thu nhập từ công việc chính. Bản mệnh biết được tiền bạc kiếm được chẳng dễ dàng nên biết cân đối thu chi hợp lý. Con giáp này lại sống phóng khoáng, lạc quan nên được nhiều người yêu mến, giúp đỡ, tiền bạc dư dôi chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Tiền tiêu hết lại kiếm được nên chẳng mấy khi rơi vào cảnh túng thiếu. 

Thân cũng sẽ có lộc làm ăn kinh doanh trong tối ngày hôm nay. Thực Thần ghé thăm, bản mệnh biết được những cơ may sẽ chẳng đến mãi đâu nên bất cứ khi nào có cơ hội là nắm bắt ngay. Nhờ cần cù tiết kiệm mà người tuổi Dậu đã để dành được một khoản kha khá cho tương lai hoặc khi gặp chuyện cấp bách thì không bị lúng túng. 

TOP 3 con giáp 'không hóa Rồng cũng thành Phượng' vào tối ngày 6/10, lộc lá xum xuê, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền đẻ ra tiền, ngày càng phát tài - Ảnh 1
Tối hôm nay có Thiên Tài trợ mệnh, chẳng những đỏ tình mà Thân còn đỏ cả tiền nữa. Con giáp này có thể sống thoải mái nhờ thu nhập từ công việc chính. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Tử vi phương Đông của 12 con giáp dự báo tối hôm nay người tuổi Thìn gặp ngày Tam Hợp nên công việc của bản mệnh tiến triển khá hanh thông, việc hợp tác làm ăn suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao như mong đợi. Tuổi Thìn trở nên quyết đoán, lý trí hơn, không để những ý kiến bên ngoài tác động vào quyết định của mình, một mình tự lực cánh sinh, gây dựng lên cơ đồ. 

Nhất là với những người đang theo nghề buôn bán kinh doanh thì lộc lá nhiều vô kể, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính còn kiếm thêm được bên ngoài, tự nâng cao thu nhập cho mình. Người tuổi Thìn không còn lo lắng đến việc chi tiêu nữa.

TOP 3 con giáp 'không hóa Rồng cũng thành Phượng' vào tối ngày 6/10, lộc lá xum xuê, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền đẻ ra tiền, ngày càng phát tài - Ảnh 2
Tử vi phương Đông của 12 con giáp dự báo tối hôm nay người tuổi Thìn gặp ngày Tam Hợp nên công việc của bản mệnh tiến triển khá hanh thông, việc hợp tác làm ăn suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao như mong đợi. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đón tối ngày thứ 5 với cơ hội tài lộc tăng tiến, hứa hẹn sẽ là một ngày bội thu tiền bạc. Bản mệnh cũng là người sống tiết kiệm, biết trước biết sau nên ngoài chi tiêu cho bản thân, gia đình thì còn tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn còn có thể nhận được lời mời ăn uống, nhận quà hay tiền từ người thân của mình.

Đường tài lộc khởi phát, việc buôn bán kinh doanh của bản mệnh có lợi, thu về nhiều tiền bạc, đủ để quay vòng vốn hoặc mở rộng quy mô hơn. Nếu là người làm công ăn lương thì có thể nhận được phần thưởng khá hậu hĩnh. Bản mệnh hãy cố gắng hơn nữa để đường tài lộc tăng tiến, không bao giờ bị động trong chuyện tiền bạc nữa.

TOP 3 con giáp 'không hóa Rồng cũng thành Phượng' vào tối ngày 6/10, lộc lá xum xuê, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền đẻ ra tiền, ngày càng phát tài - Ảnh 3
Tuổi Ngọ đón tối ngày thứ 5 với cơ hội tài lộc tăng tiến, hứa hẹn sẽ là một ngày bội thu tiền bạc. Bản mệnh cũng là người sống tiết kiệm, biết trước biết sau nên ngoài chi tiêu cho bản thân, gia đình thì còn tiết kiệm được một khoản kha khá. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu

Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu

Vận trình tài lộc trong trưa ngày 4/10 của 3 con giáp sau gặp nhiều cát lành, dễ dàng sở hữu một khoản tiền khủng trong tay

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 37 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý