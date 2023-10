Tử vi cuối tuần: Tài lộc hưng thịnh vào đúng trưa ngày Chủ nhật (9/10), 3 con giáp tiền nhiều như lá rụng mùa thu, sống trong nhung lụa, bạc vàng không thiếu, sang giàu nức tiếng

Tuổi Thân

Tam Hội nâng bước người tuổi Thân vào trưa ngày chủ nhật, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Nhờ đó chuyện làm ăn của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Thiên Tài nâng đỡ giúp bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ nghề tay trái của mình. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của bạn, và bạn có thể tự khích lệ mình bằng một món quà nào đó.



Vận trình tài lộc vượng phát, con giáp này sẽ được thoải mái tiêu tiền trong hôm nay. Đương nhiên đây không phải là tiền bạn xin được của ai, mà là tự bản thân kiếm được, cộng thêm vận may hiếm có nên cứ hết lại có, không phải lo thiếu thốn. Một số người may mắn có thể phát tài nhanh chóng bằng những trò may rủi.

Tuổi Dần

Trưa ngày 9/10/2022 tuổi Dần gặp ngày tam hợp nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp, không chỉ giúp cuộc sống của bạn phong phú hơn mà còn giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp kinh doanh của bản mệnh. Bạn tìm được một công việc mới hoặc kiếm thêm nghề phụ bên ngoài, hướng đầu tư đúng đắn nên nguồn thu nhập dồi dào hơn hẳn, không phải lo lắng chuyện chi tiêu nữa.