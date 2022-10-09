Tử vi cuối tuần: Tài lộc hưng thịnh vào đúng trưa ngày Chủ nhật (9/10), 3 con giáp tiền nhiều như lá rụng mùa thu, sống trong nhung lụa, bạc vàng không thiếu, sang giàu nức tiếng

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 07:07

Tài lộc hưng thịnh vào đúng trưa ngày chủ nhật 9/10, 3 con giáp tiền bạc có nhiều điểm sáng, gặt hái thành quả lao động, có thể phát tài nhanh chóng

Tuổi Thân

Tam Hội nâng bước người tuổi Thân vào trưa ngày chủ nhật, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Nhờ đó chuyện làm ăn của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Thiên Tài nâng đỡ giúp bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ nghề tay trái của mình. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của bạn, và bạn có thể tự khích lệ mình bằng một món quà nào đó.
 
Vận trình tài lộc vượng phát, con giáp này sẽ được thoải mái tiêu tiền trong hôm nay. Đương nhiên đây không phải là tiền bạn xin được của ai, mà là tự bản thân kiếm được, cộng thêm vận may hiếm có nên cứ hết lại có, không phải lo thiếu thốn. Một số người may mắn có thể phát tài nhanh chóng bằng những trò may rủi.

Tử vi cuối tuần: Tài lộc hưng thịnh vào đúng trưa ngày Chủ nhật (9/10), 3 con giáp tiền nhiều như lá rụng mùa thu, sống trong nhung lụa, bạc vàng không thiếu, sang giàu nức tiếng - Ảnh 1
Tam Hội nâng bước người tuổi Thân vào trưa ngày chủ nhật, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Nhờ đó chuyện làm ăn của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Trưa ngày 9/10/2022 tuổi Dần gặp ngày tam hợp nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp, không chỉ giúp cuộc sống của bạn phong phú hơn mà còn giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp kinh doanh của bản mệnh. Bạn tìm được một công việc mới hoặc kiếm thêm nghề phụ bên ngoài, hướng đầu tư đúng đắn nên nguồn thu nhập dồi dào hơn hẳn, không phải lo lắng chuyện chi tiêu nữa.

Tài lộc cũng đang trên đà khởi sắc, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh thì càng có lợi phát triển sự nghiệp. Bản mệnh được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng tiềm năng, lại khá phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân nên thu về một khoản không nhỏ.

Tử vi cuối tuần: Tài lộc hưng thịnh vào đúng trưa ngày Chủ nhật (9/10), 3 con giáp tiền nhiều như lá rụng mùa thu, sống trong nhung lụa, bạc vàng không thiếu, sang giàu nức tiếng - Ảnh 2
Trưa ngày 9/10/2022 tuổi Dần gặp ngày tam hợp nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp, không chỉ giúp cuộc sống của bạn phong phú hơn mà còn giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp kinh doanh của bản mệnh. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn 

Đường tài lộc của tuổi Thìn hanh thông, rộng mở trong trưa chủ nhật này nhờ gặp ngày tương hợp. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển tốt đẹp mang đến nguồn thu dồi dào. Bản mệnh có những cơ hội làm ăn kinh doanh thuận lợi. Việc đầu tư có lãi, lợi nhuận thu về khoản không nhỏ càng khiến những chú Rồng thêm kiên định về con đường mình đã lựa chọn.

Có công mài sắt có ngày nên kim, những vất vả trước đó của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Thậm chí, có người bốc thăm trúng thưởng hoặc nhận được tiền trả nợ từ ai đó đã vay từ lâu. Nhân lúc tài chính đang ổn định, bản mệnh nên có những kế hoạch phù hợp để sử dụng khoản tiền bạc dư dôi, có thể đầu tư thêm vào các lĩnh vực mới để tiền bạc không ngừng sinh sôi.

Tử vi cuối tuần: Tài lộc hưng thịnh vào đúng trưa ngày Chủ nhật (9/10), 3 con giáp tiền nhiều như lá rụng mùa thu, sống trong nhung lụa, bạc vàng không thiếu, sang giàu nức tiếng - Ảnh 3
Đường tài lộc của tuổi Thìn hanh thông, rộng mở trong trưa chủ nhật này nhờ gặp ngày tương hợp. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển tốt đẹp mang đến nguồn thu dồi dào. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

 

 

TOP 3 con giáp "không hóa Rồng cũng thành Phượng" vào tối ngày 6/10, lộc lá xum xuê, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền đẻ ra tiền, ngày càng phát tài

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