Tử vi chiều thứ Ba (11/10): 3 con giáp có mệnh phú quý, danh vọng xuôi thuận đắc ý, cấp trên ưu ái, thu nhập tăng cao, tiền vàng quấn thân, hồng phúc chạm đỉnh

Tuổi Mùi không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn nhiệt tình giúp đỡ người khác, gây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, khách hàng. Cấp trên đánh giá cao tinh thần yêu nghề, cống hiến cho công việc của bản mệnh, điều này sẽ có lợi cho con đường thăng tiến của bạn sau này đấy.

Chiều hôm nay Mùi trong công việc có điềm báo tốt lành, bản mệnh dễ hoàn thành mọi công việc được giao, thậm chí còn làm tốt hơn cả yêu cầu. Con giáp này làm hết trách nhiệm với công việc, không bao giờ ngại ngần trước khó khăn, hay kêu ca vất vả. Tinh thần bạn phấn chấn, hiệu suất vẫn được đảm bảo khá tốt.

Dưới sự che chở của Thiên Ấn, công việc của người tuổi Sửu chiều hôm nay nhờ vậy mà tiến triển đúng như bạn mong muốn. Con giáp này hiểu rõ điều mình muốn là gì, lợi thế của bản thân nằm ở đâu để vận dụng đúng nơi đúng lúc, sớm chạm tay vào mục tiêu.

Người tuổi Mùi hôm nay được quý nhân nâng bước, chuyện hợp tác làm ăn thành công là rất lớn, tiền bạc thu về đáng kể. Công việc kinh doanh của tuổi Mùi đang tiến triển vô cùng thuận lợi, hàng hóa bán đắt như tôm tươi, khách hàng tin tưởng và chất lượng dịch vụ bạn cung cấp nên quay lại tìm mua.

Vốn là người có nhiều tham vọng và luôn cố gắng, đây là khoảng thời gian vàng để những chú Trâu tiếp tục nỗ lực hết mình giành lấy thứ mình mong muốn. Dù có khó khăn đến đâu cũng hãy cứ kiên trì, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Bản mệnh còn được cấp trên ưu ái, trao cho cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình thuận lợi.

Khi công việc trôi chảy, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc cũng càng dồi dào, phúc quý tràn đầy, áp lực tài chính không còn là “cơn ác mộng” đối với bạn cũng như gia đình mình nữa. Nhân cơ hội này, bạn có thể đề xuất ý tưởng sáng tạo hay dự án kinh doanh mới phù hợp với xu hướng thị trường, tạo cơ hội gia tăng lợi nhuận.

Dưới sự che chở của Thiên Ấn, công việc của người tuổi Sửu chiều hôm nay nhờ vậy mà tiến triển đúng như bạn mong muốn. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tử vi chiều ngày 11/10 của tuổi Thân báo hiệu đường công danh sự nghiệp khá yên ổn nhờ tam hợp cục che chở. Bạn làm việc nhanh nhẹn, biết tính toán, có tầm nhìn xa trộng. Những điều mà bạn đã quyết định thì không bao giờ sai lệch, mang lại kết quả rất tốt. Cần cố gắng tiếp tục phát huy ưu điểm.

Trở lực và cạnh tranh bỗng biến thành động lực giúp bạn gặt hái được nhiều thành công hơn. Tuổi Thân nếu biết phấn đấu thì chẳng lo sau này không có một cuộc sống đủ đầy như mong ước. Nhất là khi cấp trên nhận thấy năng lực của bản mệnh và có ý muốn nâng đỡ, bản mệnh có thể sẽ được cất nhắc lên chức vụ cao hơn.

Thiên Tài trợ mệnh, chiều nay người tuổi Thân có lộc làm ăn. Chuyện kinh doanh diễn tiến vô cùng thuận lợi, hàng hóa bán chạy, đơn hàng tới tấp, bản mệnh tuy vất vả nhưng nghĩ tới khoản lợi nhuận thu về là quên hết mệt nhọc. Người làm công ăn lương chăm chỉ làm thêm, nhờ thế mà cũng có thêm đồng ra đồng vào.

Tử vi chiều ngày 11/10 của tuổi Thân báo hiệu đường công danh sự nghiệp khá yên ổn nhờ tam hợp cục che chở. Bạn làm việc nhanh nhẹn, biết tính toán, có tầm nhìn xa trộng. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm