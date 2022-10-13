Đồng hồ điểm đúng 16h30 ngày 13/10: Giải độc đắc gọi tên, 3 con giáp một bước lên tiên, nhà cao cửa rộng, ngập trong biển tiền, phúc lộc tăng phi mã, cầu tài như ý

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 07:10

Đồng hồ điểm đúng 16h30 ngày 13/10, 3 con giáp một bước lên tiên, nhà cao cửa rộng, phúc lộc tăng phi mã, cầu tài như ý, tiền bạc rủng rỉnh

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong ngày Thìn Dậu nhị hợp được hưởng nhiều may mắn bởi quý nhân Lục hợp sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc, đặc biệt là vào lúc 16h30p. Vận khí lên cao, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, buôn bán phát tài, nguồn lợi nhuận thu về dồi dào. Hợp tác làm ăn có lợi, bạn tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi.

Chính Tài hộ mệnh nên có thêm những nguồn thu dồi dào từ công việc của mình, đặc biệt là với người buôn bán kinh doanh lại càng có cơ hội phát tài phát lộc. Đối với người làm công ăn lương có điềm báo tăng lương tăng thưởng, những công sức bạn bỏ ra trước đây nay được đền đáp xứng đáng. Hãy có kế hoạch chi tiêu và đầu tư hợp lý để không làm cơ may tài lộc bị tiêu tan nhé.

Đồng hồ điểm đúng 16h30 ngày 13/10: Giải độc đắc gọi tên, 3 con giáp một bước lên tiên, nhà cao cửa rộng, ngập trong biển tiền, phúc lộc tăng phi mã, cầu tài như ý - Ảnh 1
Người tuổi Dậu trong ngày Thìn Dậu nhị hợp được hưởng nhiều may mắn bởi quý nhân Lục hợp sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc, đặc biệt là vào lúc 16h30p. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Chính Tài chiếu mệnh mang theo vận may tài lộc cho con giáp này, cho thấy người tuổi Mùi rất có lộc làm ăn trong ngày hôm nay vào lúc 16h30p. Nếu là người làm nghề buôn bán, nhận được sự tin tưởng của khách hàng và được giới thiệu cho những cơ hội quý báu. Hãy nắm chắc thời cơ thuộc về mình, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới.

Tuổi Mùi không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu trong ngày mới này do vận trình tài lộc rất vượng. Các nguồn thu đều ổn định và có xu hướng tăng nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng có thể giúp bản mệnh thêm tự tin vào sự lựa chọn của bản thân, ai cũng muốn đầu tư với một đối tác đáng tin cậy như bạn.

Đồng hồ điểm đúng 16h30 ngày 13/10: Giải độc đắc gọi tên, 3 con giáp một bước lên tiên, nhà cao cửa rộng, ngập trong biển tiền, phúc lộc tăng phi mã, cầu tài như ý - Ảnh 2
Chính Tài chiếu mệnh mang theo vận may tài lộc cho con giáp này, cho thấy người tuổi Mùi rất có lộc làm ăn trong ngày hôm nay vào lúc 16h30p. Nếu là người làm nghề buôn bán, nhận được sự tin tưởng của khách hàng và được giới thiệu cho những cơ hội quý báu. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới 13/10/2022 cho thấy việc đầu tư kinh doanh của người tuổi Ngọ vào lúc 16h30p khá suôn sẻ nhờ Ngọ Mùi nhị hợp. Đối tác tạo điều kiện tốt nhất để đôi bên cùng hợp tác có lợi, nếu con giáp này có ý định ký kết hợp đồng hay bắt tay làm ăn thì nên mau chóng tiến hành, khả năng thành công khá cao. Tuổi Ngọ có nhiều cơ hội kiếm tiền, bản mệnh lại là người nhanh nhạy nắm bắt, tiếp thu và mang về tiền bạc rủng rỉnh cho mình.

Đối với những người làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ sẽ có nhiều may mắn và tài lộc hơn. Nhìn chung đường tài lộc vô cùng rộng mở, bản mệnh sẽ có được những khoản thu khổng lồ, xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tiền bạc không còn là nỗi lo thường trực của con giáp này nữa. 

Đồng hồ điểm đúng 16h30 ngày 13/10: Giải độc đắc gọi tên, 3 con giáp một bước lên tiên, nhà cao cửa rộng, ngập trong biển tiền, phúc lộc tăng phi mã, cầu tài như ý - Ảnh 3
Tử vi ngày mới 13/10/2022 cho thấy việc đầu tư kinh doanh của người tuổi Ngọ vào lúc 16h30p khá suôn sẻ nhờ Ngọ Mùi nhị hợp. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

6 ngày tới (11/10-16/10): Thần Tài "chống lưng", 3 con giáp làm ăn khấm khá, đã giàu 1 nay giàu 10, tiền vàng bát ngát, tiêu mãi không hết, sang giàu nổi danh cả tỉnh

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