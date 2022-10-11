Bắt đầu từ thứ Ba (11/10/2022): NGỌC HOÀNG PHÒ TRỢ, 3 con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, ăn lộc no phủ phê, buôn bán dễ dàng, tiền tài phủ kín nhà, chốt hàng hiệu không cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 05:10

Bắt đầu từ thứ Ba (11/10/2022), 3 con giáp được Ngọc Hoàng phò trợ, đường tài lộc tiến triển vượt bậc, cơ hội làm giàu mở rộng trước mắt

Tuổi Tỵ

Thiên Tài trợ mệnh từ thứ Ba ngày 11/10/2022, người tuổi Tỵ có lộc làm ăn, tình hình tài chính của con giáp này rất vững mạnh. Có thể là nhờ vào việc buôn bán, làm ăn đúng thời điểm mang lại lợi nhuận tăng tiến cho bản mệnh. Chuyện kinh doanh diễn tiến vô cùng thuận lợi, hàng hóa bán chạy, đơn hàng tới tấp, bản mệnh tuy vất vả nhưng nghĩ tới khoản lợi nhuận thu về là quên hết mệt nhọc.

Người làm công ăn lương chăm chỉ làm thêm, nhờ thế mà cũng có thêm đồng ra đồng vào. Bạn biết rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn để có tương lai càng ngày càng tốt đẹp. Thu nhập ổn định, bản mệnh có thể chú trọng vào những việc có tính lâu dài, an toàn, bền vững thì còn thu được lợi nhuận lớn hơn. Con giáp này hiểu rõ lợi thế của bản thân nằm ở đâu để vận dụng đúng nơi đúng lúc, sớm chạm tay vào mục tiêu tài chính.

Bắt đầu từ thứ Ba (11/10/2022): NGỌC HOÀNG PHÒ TRỢ, 3 con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, ăn lộc no phủ phê, buôn bán dễ dàng, tiền tài phủ kín nhà, chốt hàng hiệu không cần nhìn giá - Ảnh 1
Thiên Tài trợ mệnh từ thứ Ba ngày 11/10/2022, người tuổi Tỵ có lộc làm ăn, tình hình tài chính của con giáp này rất vững mạnh. Có thể là nhờ vào việc buôn bán, làm ăn đúng thời điểm mang lại lợi nhuận tăng tiến cho bản mệnh. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Chính Tài xuất hiện mang tới tin vui về tài chính cho người tuổi Mùi bắt đầu từ ngày 11/10. Đặc biệt là những người theo đường kinh doanh buôn bán, cơ hội kiếm tiền của con giáp này khá rõ, thậm chí bạn còn được người quen giúp đỡ, chỉ dẫn để tìm được mối làm ăn tiềm năng. Bản mệnh có thể mạnh dạn mở rộng quy mô buôn bán hoặc chuyển hướng sang lĩnh vực mới trong ngày hôm nay. 

Người làm công ăn lương cũng gặp may mắn rất nhiều trong tiền bạc, bản mệnh có thêm nguồn thu phụ ngoài công việc chính của mình, nhờ thế mà chuyện chi tiêu cũng thoải mái hơn, không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Bạn nhớ tận dụng tốt thời cơ hiện tại và đừng quên nghĩ tới cả những kế hoạch dài hạn khác để có thể duy trì tài lộc.

Bắt đầu từ thứ Ba (11/10/2022): NGỌC HOÀNG PHÒ TRỢ, 3 con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, ăn lộc no phủ phê, buôn bán dễ dàng, tiền tài phủ kín nhà, chốt hàng hiệu không cần nhìn giá - Ảnh 2
Chính Tài xuất hiện mang tới tin vui về tài chính cho người tuổi Mùi bắt đầu từ ngày 11/10. Đặc biệt là những người theo đường kinh doanh buôn bán, cơ hội kiếm tiền của con giáp này khá rõ. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Xem tử vi cho biết từ ngày thứ 3 này là thời điểm tam hợp của tuổi Thìn nên công việc tiến triển khá thuận lợi, việc hợp tác làm ăn suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao. Vận trình tài lộc cũng khá hơn ngày trước nhiều, đặc biệt là người làm ăn thì cơ hội gia tăng lợi nhuận rất cao, lộc lá nhiều vô kể, tiền bạc ào ào đổ về nhà, có đủ khả năng để bạn tính chuyện mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính còn kiếm thêm được bên ngoài, tự nâng cao thu nhập cho mình. Nhờ cần cù tiết kiệm mà tuổi Thìn đã để dành được một khoản kha khá cho tương lai hoặc khi gặp chuyện cấp bách thì không bị lúng túng. Bản mệnh sống phóng khoáng, lạc quan nên được nhiều người yêu mến, giúp đỡ, tiền bạc dư dôi chẳng cần phải lo nghĩ nhiều.

Bắt đầu từ thứ Ba (11/10/2022): NGỌC HOÀNG PHÒ TRỢ, 3 con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, ăn lộc no phủ phê, buôn bán dễ dàng, tiền tài phủ kín nhà, chốt hàng hiệu không cần nhìn giá - Ảnh 3
Xem tử vi cho biết từ ngày thứ 3 này là thời điểm tam hợp của tuổi Thìn nên công việc tiến triển khá thuận lợi, việc hợp tác làm ăn suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

 

 

 

 

3 con giáp nào bước trên đường hoa, sự nghiệp vụt sáng như sao, nằm trên đống tiền kể từ ngày 9/10?

3 con giáp nào bước trên đường hoa, sự nghiệp vụt sáng như sao, nằm trên đống tiền kể từ ngày 9/10?

Kể từ ngày 9/10, 3 con giáp công việc diễn ra dễ dàng, đạt được bước tiến mới, tài lộc tươi sáng, các khoản đầu tư sinh lời khủng

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 53 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 53 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 53 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà