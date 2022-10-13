NGŨ HÀNH TƯƠNG XUNG vào chiều ngày 13/10, 3 con giáp đề phòng họa rơi trúng đầu, tiền bạc thất thoát, tiểu nhân ám hại, công danh đi xuống

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 08:30

Ngũ hành tương xung vào chiều ngày 13/10, 3 con giáp đề phòng họa rơi trúng đầu, tiền bạc thất thoát, tiểu nhân ám hại, công danh đi xuống

Tuổi Mùi

Tử vi ngày thứ Năm 13/10/2022 của 12 con giáp dự báo chiều hôm nay tuổi Mùi có thể sẽ phải đối mặt với những chuyện thị phi ảnh hưởng đến thanh danh của bản thân vì bị tiểu nhân ám hại. Vận trình công việc kinh doanh cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nặng nề, không những không thu được tài lộc mà còn bị tiêu hao đi mất.

Song con giáp này cũng phải chấp nhận rằng thương trường chính là chiến trường, không dễ dàng gì để có thể tồn tại và tránh được cạm bẫy của những kẻ tiểu nhân lòng dạ xấu xa gây ra. Đôi khi cũng vì chủ quan nên không biết rằng mình đã trở thành mục tiêu của người này. Để tránh có những hành động nông nổi không đúng mực, bạn cần học cách nghe ngóng thông tin đa chiều hơn, đừng để kẻ xấu lợi dụng. 

NGŨ HÀNH TƯƠNG XUNG vào chiều ngày 13/10, 3 con giáp đề phòng họa rơi trúng đầu, tiền bạc thất thoát, tiểu nhân ám hại, công danh đi xuống - Ảnh 1
Tử vi ngày thứ Năm 13/10/2022 của 12 con giáp dự báo chiều hôm nay tuổi Mùi có thể sẽ phải đối mặt với những chuyện thị phi ảnh hưởng đến thanh danh của bản thân vì bị tiểu nhân ám hại. Ảnh minh họa

Tuổi Mão 

Cục diện Tương Phá khiến đồng tiền dễ chảy khỏi túi của người tuổi Mão trong chiều ngày hôm nay. Bạn có thể sẽ tiêu xài tốn kém cho các hoạt động mua sắm nhu yếu phẩm. Để không rơi vào cảnh cháy túi, hãy cân nhắc đến tình hình tài chính của mình trước khi mở hầu bao. Đặc biệt nếu có ý định đi xa hoặc đến nơi công cộng, bạn cần chú ý bảo vệ tài sản, chớ để mình rơi vào cảnh bị mất trộm, mất cắp. 

Chiều hôm nay tuổi Mão gặp ngày tương hại nên chịu nhiều điều xui xẻo, không hay xảy đến với mình. Con giáp này còn bị kẻ tiểu nhân quấy phá, hãm hại khiến sự nghiệp ngày càng tụt dốc. Những cố gắng của bản mệnh có thể bị đánh đổ ngay trước mắt mà không tìm ra phương án ứng phó kịp thời. Nếu không sớm giải quyết thì vết rạn sẽ sàng ngày càng lớn hơn, ảnh hưởng đến sự nghiệp. 

NGŨ HÀNH TƯƠNG XUNG vào chiều ngày 13/10, 3 con giáp đề phòng họa rơi trúng đầu, tiền bạc thất thoát, tiểu nhân ám hại, công danh đi xuống - Ảnh 2
Cục diện Tương Phá khiến đồng tiền dễ chảy khỏi túi của người tuổi Mão trong chiều ngày hôm nay. Bạn có thể sẽ tiêu xài tốn kém cho các hoạt động mua sắm nhu yếu phẩm. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Thương Quan cản trở, tử vi chiều ngày 13/10/2022 của 12 con giáp cho thấy công việc trong ngày thứ 5 này của người tuổi Dần không được suôn sẻ. Công việc gặp nhiều trở ngại, con giáp này không được lòng cấp trên và đồng nghiệp. Dù có tài nhưng con giáp này khá hiếu thắng, điều này khiến cho bạn dễ gặp phải sai lầm trong công việc, cần phải suy nghĩ cẩn trọng hơn trước khi hành động.

Người tuổi Dần bị Kiếp Tài nhập mệnh, gây ra những tổn thất về tiền bạc đối với con giáp này. Manh động và liều lĩnh, bạn thiếu suy xét kĩ càng trước khi quyết định đầu tư, đổ vốn kinh doanh nên dễ mắc phải sai lầm, trả giá bằng chính tiền bạc bản thân sẵn có. Bản mệnh nên chi tiêu có kế hoạch nếu không muốn rơi vào hoàn cảnh cháy túi.

NGŨ HÀNH TƯƠNG XUNG vào chiều ngày 13/10, 3 con giáp đề phòng họa rơi trúng đầu, tiền bạc thất thoát, tiểu nhân ám hại, công danh đi xuống - Ảnh 3
Thương Quan cản trở, tử vi chiều ngày 13/10/2022 của 12 con giáp cho thấy công việc trong ngày thứ 5 này của người tuổi Dần không được suôn sẻ. Công việc gặp nhiều trở ngại, con giáp này không được lòng cấp trên và đồng nghiệp. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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