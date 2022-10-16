Đúng ngày Chủ nhật (16/10), 3 con giáp làm "con ruột" Thần Tài, tiền tỷ trong tay, lương tháng 9 chữ số, đổi đời giàu sang thịnh vương ai cũng nể phục
- NGŨ HÀNH TƯƠNG XUNG vào chiều ngày 13/10, 3 con giáp đề phòng họa rơi trúng đầu, tiền bạc thất thoát, tiểu nhân ám hại, công danh đi xuống
- Đồng hồ điểm đúng 16h30 ngày 13/10: Giải độc đắc gọi tên, 3 con giáp một bước lên tiên, nhà cao cửa rộng, ngập trong biển tiền, phúc lộc tăng phi mã, cầu tài như ý
Tuổi Tý
Người tuổi Tý có tính cách cẩn thận, chu đáo. Con giáp này thông minh lại biết nhìn xa trông rộng, làm gì cũng có kế hoạch, tính toán chứ không bốc đồng. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ là người giàu nhiệt huyết. Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẽ theo đuổi đến cùng.
Ngày chủ nhật này là thời điểm tuổi Tý đón nhận nhiều tài lộc. Bản mệnh có thể thăng tiến nhanh hơn người khác. Khát vọng đổi đời của Tý sẽ đến bắt đầu từ thời điểm này, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Tý cũng được nâng cao. Người làm kinh doanh cũng nhận được nhiều đơn hàng, hợp đồng có giá trị, từng bước tiến đến thành công như mong đợi, thu nhập được cải thiện.
Tuổi Dần
Dần vốn là con giáp cần cù, chăm chỉ, chính vì vậy mà tiền bạc cũng sẽ về với Thìn trong tuần này, là phần thưởng xứng đáng vì con giáp này đã cố gắng suốt thời gian qua. Theo tử vi của 12 con giáp, vận trình tài lộc cũng như công danh sự nghiệp trong ngày 16/10 này của người tuổi Dần tiến triển khá tốt đẹp.
Dần được cấp trên đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc hết mình cùng những cống hiến to lớn mà con giáp này đã dành cho công việc. Người làm kinh doanh có quý nhân phù trợ, thăng thêm các mối quan hệ có lợi cho công việc, làm ăn phất lên như diều gặp gió. Người tuổi Dần không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.
Tuổi Dậu
May mắn cũng sẽ che chở cho tuổi Dậu từ ngày Chủ nhật này. Những hy sinh, những cố gắng và nỗ lực trước đó của bản mệnh giờ sẽ mang về những thành quả rực rỡ. Chỉ cần bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và quyết đoán lựa chọn những điều mà bạn thấy phù hợp với công việc, sự nghiệp mình đã chọn thì không khó để chạm tới thành công.
Đặc biệt, may mắn còn mỉm cười với bạn trong lĩnh vực tài chính. Bạn có thể tranh thủ thời điểm này để đầu tư kinh doanh, mang về một khoản lợi nhuận kha khá cho bản thân, qua đó cải thiện nhanh chóng chất lượng cuộc sống hiện cho mình và cả người thân. Hãy cứ thoải mái tiến hành những dự án tương lai mà mình ấp ủ đã lâu. Khi bạn mạnh dạn tiến bước, vững tin vào chính bản thân mình, thành công sớm muộn rồi cũng sẽ đến mà thôi.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm