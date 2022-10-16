Ngọc Hoàng chỉ đích danh 3 con giáp trúng lớn vào ngày 16/10, làm một hưởng mười, buôn một lãi gấp đôi, túi tiền đầy ắp không sợ vơi

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 06:50

Ngọc Hoàng chỉ đích danh 3 con giáp trúng lớn vào ngày 16/10, làm một hưởng mười, buôn một lãi gấp đôi, túi tiền đầy ắp không sợ vơi

Tuổi Tuất

Trong ngày chủ nhật, người tuổi Tuất đón tin vui về thu nhập ngoài luồng bởi có Thiên Tài chiếu mệnh. Nguồn thu chính lẫn nguồn thu phụ đều khởi sắc mạnh mẽ. Công việc kiêm nhiệm tưởng chừng như chỉ để giải khuây của bạn bỗng lại mang đến lợi ích lớn, nằm ngoài sức tưởng tượng. Nhất là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, có một ngày tất bật, thu về món hời khá. 

Các hạng mục đầu tư dù là mới hay cũ đều có dấu hiệu sinh lời, một ngày sinh động ngập tràn đang chờ đón bạn phía trước. Hãy mạnh dạn đẩy mạnh đầu tư vào đó, có ngày sẽ gặt hái kết quả như ý. Trong ngày, nhân duyên mệnh chủ tốt đẹp, các mối quan hệ hữu hảo, mở ra càng nhiều cơ hội làm giàu và tiến đến thành công. 

Ngọc Hoàng chỉ đích danh 3 con giáp trúng lớn vào ngày 16/10, làm một hưởng mười, buôn một lãi gấp đôi, túi tiền đầy ắp không sợ vơi - Ảnh 1
Trong ngày chủ nhật, người tuổi Tuất đón tin vui về thu nhập ngoài luồng bởi có Thiên Tài chiếu mệnh. Nguồn thu chính lẫn nguồn thu phụ đều khởi sắc mạnh mẽ. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Thực Thần ghé thăm, hôm nay là một ngày tài chính dồi dào đối với người tuổi Ngọ, đặc biệt với những ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra suốt bấy lâu nay, tiền bạc rủng rỉnh, đếm tiền mỏi tay. Một số người làm đầu tư, kinh doanh sẽ gặt hái nhiều thành công, buôn bán được dịp “hốt bạc”, thu về không ít lợi nhuận. 

Người làm kinh tế cũng có thể đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh chính xác trong ngày hôm nay. Hơn thế, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và mở rộng quan hệ với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai. Hãy dùng tiền cho những việc hữu ích hơn, rồi bạn sẽ thu lại khoản lời lãi gấp bội trong tương lai.

Ngọc Hoàng chỉ đích danh 3 con giáp trúng lớn vào ngày 16/10, làm một hưởng mười, buôn một lãi gấp đôi, túi tiền đầy ắp không sợ vơi - Ảnh 2
Thực Thần ghé thăm, hôm nay là một ngày tài chính dồi dào đối với người tuổi Ngọ, đặc biệt với những ai đang làm nghề tự do. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Hôm nay, người tuổi Mùi có nhiều tài lộc bất ngờ vì được Tam Hợp Mộc cục che chở. Vận may tài lộc mỉm cười, ngoài khoản lương cố định thì con giáp này còn nhận về vài khoản rủng rỉnh khác. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi đem lại cho bản mệnh khoản hời khổng lồ, dễ dàng thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô hiện tại.

Bản mệnh có thể tự tin với khả năng quan sát và nắm bắt mọi cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt. Người tuổi Mùi biết dùng chính trực giác của mình để đưa ra những quyết định sáng suốt, đem lại một khoản kha khá. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn.

Ngọc Hoàng chỉ đích danh 3 con giáp trúng lớn vào ngày 16/10, làm một hưởng mười, buôn một lãi gấp đôi, túi tiền đầy ắp không sợ vơi - Ảnh 3
Hôm nay, người tuổi Mùi có nhiều tài lộc bất ngờ vì được Tam Hợp Mộc cục che chở. Vận may tài lộc mỉm cười, ngoài khoản lương cố định thì con giáp này còn nhận về vài khoản rủng rỉnh khác. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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