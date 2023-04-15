Tử vi ngày 21/4/2023: Tý gặp rắc rối, Sửu nhận tin vui bất ngờ, Thìn kinh doanh trúng mánh

Tâm linh - Tử vi 15/04/2023 18:43

Tử vi ngày 21/4/2023 của 12 con giáp để biết rằng vận trình của bạn biến động ra sao, có cơ hội nào trước mắt mà bạn cần nắm bắt ngay nếu muốn chinh phục đỉnh cao.

Tuổi Tý

Tuổi Tý bị Tương Phá ám hại nên khó có một ngày yên ả làm xong việc của mình. Nhiều sự cố xảy ra khiến bản mệnh loay hoay tìm cách tháo gỡ, tốn nhiều công sức nhưng mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu, rối như tơ vò. 

Càng thời điểm như này, bạn không được chủ quan hay lơ là vì có thể sẽ gặp tai hoạ bất ngờ bất cứ lúc nào. Việc làm ăn và hợp tác của bạn ngày hôm nay cũng không thuận lợi và sẽ vướng vào tranh chấp, thị phi không đáng, bạn nên lựa thời cơ thích hợp hơn. 

Tử vi ngày 21/4/2023: Tý gặp rắc rối, Sửu nhận tin vui bất ngờ, Thìn kinh doanh trúng mánh - Ảnh 1
Tuổi Tý công việc trục trặc nhưng tình cảm thăng hoa. Ảnh minh họa

Bù lại, nhờ Kim sinh Thủy nên chuyện tình cảm thăng hoa, hôm nay bạn có thể nhận được món quà bất ngờ từ người ấy. Bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc và hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Hãy cố gắng gìn giữ và trân trọng với những gì mình đang sở hữu.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu may mắn có Tam Hợp cục độ mệnh nên đón nhận khá nhiều tin vui tới trong ngày. Đặc biệt, phương diện tình cảm có nhiều khởi sắc hơn cả, rất có thể người độc thân sẽ có thêm cơ hội để bày tỏ tình cảm với người mình thương thầm bấy lâu nay, điều quan trọng là phải nắm bắt đúng thời cơ nhé. 

Không chỉ vậy, con giáp này còn có tin vui về tài lộc. Tài vận đang tăng tiến không ngừng, người làm công ăn lương không phải lo lắng về chuyện chi tiêu, người buôn bán kinh doanh càng thuận lợi hơn, doanh thu đạt được vượt ngoài mong đợi. 

Tử vi ngày 21/4/2023: Tý gặp rắc rối, Sửu nhận tin vui bất ngờ, Thìn kinh doanh trúng mánh - Ảnh 2
Tuổi Sửu thăng tiến không ngừng. Ảnh minh họa

Việc hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ mang tới cho bạn khoản lợi nhuận không nhỏ. Công việc cố định cũng xuôi chèo mát mái, bạn còn có thể nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên. Khoảng thời gian này bạn càng cần phải cố gắng nỗ lực để mang về nhiều thành tích tốt, cơ hội thăng tiến đang mở ra trước mắt bạn.

Tuổi Thìn

Ngày có Lục Hợp hỗ trợ, tuổi Thìn được dự báo sẽ có một ngày làm gì cũng dễ thành công. Mọi việc tiến triển thuận lợi, có đầu có cuối. Quan trọng là con giáp này có năng lực và biết phát huy đúng lúc, đưa ra những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo phục vụ hữu ích cho công việc của mình. 

Phương diện tài lộc cũng khá lạc quan. Con giáp này may mắn tìm được phương hướng kinh doanh tốt nên doanh thu tăng vọt. Bản mệnh cũng luôn đảm bảo về chất lượng sản phẩm nên được khách hàng tin tưởng, đối tác kỳ vọng, nhờ thế mà ngày càng có thêm đơn đặt hàng, tiền đổ về túi. 

Tử vi ngày 21/4/2023: Tý gặp rắc rối, Sửu nhận tin vui bất ngờ, Thìn kinh doanh trúng mánh - Ảnh 3
Tuổi Thìn kinh doanh phất khởi. Ảnh minh họa

Tình cảm ngày càng tốt đẹp hơn. Sau khi cùng trải qua sóng gió, mối quan hệ của bạn và nửa kia càng thêm được củng cố chắc chắn. Chỉ cần cả hai luôn trao đổi thẳng thắn và rõ ràng với nhau trong mọi chuyện thì sẽ hạn chế được rất nhiều khúc mắc đe dọa tới hạnh phúc của hai bạn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm

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