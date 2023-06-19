Tử vi ngày 20/6/2023: Mùi có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào, Thân thoát khỏi những rắc rối liên quan đến tiền bạc

Tử vi 20/6/2023 cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra dễ dàng. Đây là thời điểm “thuận buồm xuôi gió" để phát triển các ngành nghề liên quan đến sáng tạo, nghệ thuật. Đó có thể là những ý tưởng mà bản mệnh nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không như mong đợi. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng do chưa tìm được người bạn đời phù hợp dù đã cố gắng rất nhiều. Đó có thể là nhân duyên chưa mỉm cười với bạn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc giảm sút đáng kể. Tử vi dự đoán nguy cơ hao tài là rất lớn do ảnh hưởng của ngày Ngọ Mão tương phá. Chính vì thế, con giáp này cần nên chi tiêu một cách thận trọng, khoa học.

Công việc của tuổi Ngọ diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Mùi trong Thứ Ba 20/06/2023, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho Tuổi Mùi.

Không những thế, Thứ Ba này Tuổi Mùi còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mới được nhiều người quý mến như vậy đấy.

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Mùi trong Thứ Ba 20/06/2023 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được dự báo sẽ mang lại sự vui vẻ trong ngày 20/6/2023. Con giáp này dường như sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ mọi người và vai trò của bản mệnh cũng được đánh giá cao.

Trong ngày, tuổi Thân có thể thoát khỏi những rắc rối liên quan đến tiền bạc. Để đạt được điều này, hãy sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ về tài chính từ những người xung quanh và hỗ trợ họ khi được yêu cầu.

Về sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, người tuổi Thân cần tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng và khắp cơ thể.

Thân được dự báo sẽ mang lại sự vui vẻ trong ngày 20/6/2023 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.