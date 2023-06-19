Tử vi ngày 20/6/2023: Vận trình sự nghiệp của Mão không mấy thuận lợi, Thìn thăng tiến trong công việc do quý nhân 'soi đường'

Tâm linh - Tử vi 19/06/2023 10:18

Vận trình sự nghiệp của Mão không mấy thuận lợi, Thìn thăng tiến trong công việc do quý nhân 'soi đường' trong ngày 20/6/2023.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão không mấy thuận lợi. Người tuổi này có vẻ như gặp khá nhiều rắc rối, thách thức do tính cách xốc nổi và nóng nảy của mình.  

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà đi xuống. Sự ảnh hưởng từ công việc chính liên tục gặp nhiều rắc rối nên nguồn thu nhập hiện tại cũng sụt giảm đáng kể. Do đó, bản mệnh cần kiếm thêm các công việc phụ để cải thiện tài chính cá nhân. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngọt ngào. Người độc thân mau chóng tìm thấy được đối tượng hẹn hò lý tưởng thông qua cuộc gặp gỡ trong công việc. Ngoài ra, tình cảm vợ chồng vui vẻ trở lại nhờ sự nỗ lực ven vén tình cảm của cả hai. 

Tử vi ngày 20/6/2023: Vận trình sự nghiệp của Mão không mấy thuận lợi, Thìn thăng tiến trong công việc do quý nhân 'soi đường' - Ảnh 1
Vận trình công việc của tuổi Mão không mấy thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Ba 20/06/2023, Tuổi Thìn được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, Tuổi Thìn không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Đường tài lộc của Tuổi Thìn có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Tử vi ngày 20/6/2023: Vận trình sự nghiệp của Mão không mấy thuận lợi, Thìn thăng tiến trong công việc do quý nhân 'soi đường' - Ảnh 2
Thìn được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sẽ có tư duy tích cực và sức ảnh hưởng tốt đối với người thân, bạn bè. Họ sẽ tương trợ lại và chỉ cho bản mệnh cách thức để đối phó và nắm bắt cơ hội. 

Tuy nhiên, con giáp này cần giữ bình tĩnh khi đối phó với mọi vấn đề và tránh thái độ nóng nảy, gây ra những sai lầm không mong muốn. Hãy xem khó khăn hiện tại như là cách để nuôi dưỡng động lực và ý chí để cố gắng hơn nữa.

Tuổi Tỵ được khuyến khích tìm những cách phù hợp để giải tỏa căng thẳng, và kế hoạch du lịch có thể giúp bản mệnh tìm lại cảm hứng và nguồn năng lượng tích cực. Về mặt sức khỏe, bản mệnh nên chú ý dành thêm thời gian cho việc tập luyện để cải thiện vóc dáng.

Tử vi ngày 20/6/2023: Vận trình sự nghiệp của Mão không mấy thuận lợi, Thìn thăng tiến trong công việc do quý nhân 'soi đường' - Ảnh 3
Tỵ cần giữ bình tĩnh khi đối phó với mọi vấn đề và tránh thái độ nóng nảy, gây ra những sai lầm không mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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