Tử vi ngày 20/6/2023 dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra gặp chút rắc rối. Tử vi nhắc nhở người tuổi này cần cư xử khéo léo, tinh tế hơn để không làm tổn thương những người đồng nghiệp xung quanh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn tìm kiếm cho mình người để thương, để nhớ. Người đã kết hôn cần tận dụng thời điểm này để hâm nóng tình cảm lứa đôi.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này nhận được một khoản tiền thưởng nóng từ cấp trên nhờ nỗ lực làm việc và sự xuất hiện của Thiên Tài trong khoảng thời gian này.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra gặp chút rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Ba 20/06/2023, Tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật. Đối thủ cạnh tranh đang tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Tuổi Sửu phải thực sự bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn.

Điểm mạnh của Tuổi Sửu là có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Nếu cảm nhận rằng bản thân không đủ khả năng tự giải quyết tình huống thì nên tìm một chỗ dựa vững chắc và tranh thủ sự ủng hộ của người khác để thoát khỏi những sự tác động tiêu cực xung quanh.

Vận tình duyên của Tuổi Sửu có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Thứ Ba này Tuổi Sửu sẽ khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Sửu sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần sẽ có nhiều sự kiện đáng mong chờ trong công việc và những người đang tìm kiếm việc làm có thể tìm được cơ hội tốt và nhận được sự giúp đỡ từ những người hữu ích.

Tuy nhiên, trong tình cảm, con giáp này cần tránh xa những cuộc tranh cãi không cần thiết và hãy nhớ rằng mỗi người có phong cách sống riêng phụ thuộc vào mức độ hiểu biết và thu nạp thông tin khác nhau, bản mệnh không nên bắt ép ai đó phải tin và làm theo mình.

Nếu đang mang thai, ngày 20/6/2023, bạn không nên tiếp xúc nhiều và tránh làm các công việc đục đẽo ở hướng Đông phía trong nhà kho, nhà vệ sinh và phòng ở chính vì việc làm đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé.

Dần sẽ có nhiều sự kiện đáng mong chờ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.