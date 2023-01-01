Tử vi ngày 1/1/2023 : 3 con giáp ra cửa đụng THẦN TÀI, phúc lộc khởi sắc, vận trình rải toàn hoa, ăn nen làm ra, tiền về sư suối đổ

Công việc của tuổi Thìn trong ngày 1/1 có vẻ như được Thiên Ấn chiếu cố nên vượt mặt được đối thủ đáng gờm trước đóm, dẫn được ưu thế trên lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi.

Bản mệnh có tiếng nói trong công việc, kí kết hợp đồng tốt đẹp, tuy nhiên cũng nên giữ thái độ chừng mực khi cư xử với đồng nghiệp. Tuyệt nhiên không vì thành công khởi đầu mà nảy sinh thái độ kiêu ngạo.

Bên cạnh đó, bản mệnh còn là con người hài hòa nhưng không yếu đuối, khi có cơ hội thì sẽ rất mạnh mẽ, khéo léo và tìm mọi cách để giành lấy vị trí xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Ngọ có một ngày 1/1 đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Đầu tuần mọi mặt chưa được suôn sẻ thế nhưng cũng đừng quá lo lắng bạn nhé, mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt hơn đấy.

Công việc cực kỳ có lợi cho những bạn tuổi Ngọ năng động nhờ có Dịch Mã trợ mệnh. Nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc lúc này, đừng ngại ngần rời bỏ để tìm công việc mới, biết đâu ở chỗ làm mới mức lương sẽ cao hơn, sếp bớt khó tính hơn.

Càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền do bạn vất vả mà kiếm được nên thiên hạ có bàn ra tán vào thì cứ mặc kệ. Chẳng qua người ta thấy bạn làm ăn được nên ghen ăn tức ở, nói xấu sau lưng, những người như thế chẳng bao giờ khá lên được.

Vận tình cảm Thái Dương trợ vận có lợi cho nam mệnh hơn là nữ mệnh. Các bạn nam nên tích cực tán tỉnh những người mình thích kẻo lỡ mất cơ hội, cưới hỏi trong tuần này cũng khá tốt. Người đó tôn trọng bạn và không bao giờ xâm phạm vào những điều bí mật của bạn, thuận vợ thuận chồng nên làm việc gì cũng may.

Tuổi Mão

Ngày 1/1 đường tình cảm nhờ Tam Hội cục nên cực kỳ thuận lợi, suôn sẻ. Sự thấu hiểu và công hưởng sẽ giúp bạn và người ấy càng gắn bó khăng khít với nhau hơn nữa. Con giáp này sẽ hội ngộ với bạn cũ, người thân ở xa trong tuần này, có tổ chức tiệc tùng ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau.

Những người cầm tinh con giáp tuổi Mão có thể cảm thấy như thể họ gặp may mắn vào năm ngoái và có cơ hội phát tài ở bất cứ đâu họ đến.

Mặc dù những người cầm tinh con giáp tuổi Mão không tin vào may mắn, nhưng vào ngày 1/1, họ cảm thấy điều đó đôi khi là sự thật.

Người tuổi Mão có vận may trong ngày 1/1, nhưng họ sẽ không thổi phồng bản thân vì điều này. Họ sẽ bình tĩnh đón nhận, tận dụng mọi cơ hội để làm đầy túi của mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.