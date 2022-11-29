Tử vi dự báo ngày 1/12/2022,, vận may sẽ đến con giáp tuổi Thân, đón sinh khí mới, tài lộc nhiều vô kể. Có thể nói là người tràn đầy khí phách, đặc biệt là về tài lộc, họ có thể làm ăn to lớn hơn trong kinh doanh, thu nhập của họ vẫn cao, và họ sẽ giàu có ngay lập tức.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Những ai còn độc thân sẽ tìm thấy chân ái của đời mình. Con với người đã có gia đình, con cái sẽ trở thành niềm tự hào cho bạn trong thời gian này.

Người tuổi Dậu chăm chỉ và có năng lực, cuối năm 2022 này sẽ kiếm được nhiều tiền. Đây là thời điểm cần trổ tài thì mới có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, có quý nhân phù trợ. Đa số sẽ có công việc thuận lợi, thăng quan tiến chức.

Ngoài ra, những người tuổi Dậu cũng sẽ không gặp rắc rối trong cuộc sống, và mọi thứ đều hanh thông. Đặc biệt, càng về tới cuối năm, con người tuổi Dậu càng trở nên khôn ngoan, nhận được sự ban phước của Thần Tài, và tìm được nhiều cách để kiếm tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 1/12/2022, cho biết thời điểm cuối năm nay người tuổi Dậu có tài lộc hanh thông, sự nghiệp sẽ có bước phát triển vượt bậc. Sắp tới họ sẽ được quý nhân phù trợ nên tiền bạc mà không tốn công sức, mọi việc diễn ra suôn sẻ, tiết kiệm được khá nhiều tiền, cuộc sống vô cùng viên mãn ít ai sánh bằng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn hiền lành, sống dĩ hòa vĩ quý, luôn nghĩ cho người xung quanh nên cũng được mọi người yêu quý, giúp đỡ khi cần. Phần lớn tất cả những người tuổi Tuất không có tham vọng về cuộc sống giàu sang nhưng họ luôn nỗ lực không ngừng để cuộc sống được đủ đầy, bình yên.

Ảnh minh họa: Internet

Những con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trời ban, có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Tử vi ngày 1/12/2022, tuổi Tuất có thể đã gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Nhưng càng về cuối năm, đặc biệt là 45 ngày tới thì cuộc sống của con giáp này sẽ có thay đổi.

Người tuổi Tuất trời sinh vốn thông minh, tài giỏi lại gặp thời, gặp thế nên có khả năng tạo dựng sự nghiệp vững chắc, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống khấm khá hơn.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.