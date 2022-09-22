Tử vi hôm nay thứ 5 ngày 22/9/2022: 3 con giáp TƯƠNG SINH tụ hội vận may, 10 người thì hết 9 người mua nhà lầu xe hơi, ai nhìn cũng mê, người đời nhìn lại thêm hờn ghét

Nhân đà này, những chú Hổ nên tận dụng lợi thế sẵn có để tính những bước tiến xa hơn nữa. Đừng quên bên cạnh bạn luôn có những người chiến hữu nhiệt tình và đáng tin cậy luôn sẵn sàng san sẻ mọi gánh nặng với bạn, nếu gặp khó khăn hãy chia sẻ với mọi người.

Tử vi hôm nay thứ 5 ngày 22/9/2022 cho rằng cục diện Tam Hợp xuất hiện là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực suốt thời gian qua của bản mệnh. Ngày này những kế hoạch, dự định của bạn đều báo tin vui về, đem tới cho con giáp này sự phấn khởi và hăng hái hơn hẳn thường ngày.

Tử vi hôm nay thứ 5 ngày 22/9/2022 cho rằng cục diện Tam Hợp xuất hiện là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực suốt thời gian qua của bản mệnh.

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay thứ 5 ngày 22/9/2022 nói rằng người tuổi Sửu sẽ có một ngày làm việc tương đối ổn định. Sửu đã không để những chuyện buồn trong tình yêu làm ảnh hưởng đến công việc. Cùng với đó, các mục tiêu mà bản mệnh đặt ra đều không cần phải tốn công sức hoàn thành.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dồi dào, dư dả. Con giáp này có thể chi tiêu mua sắm thoải mái mà không sợ ảnh hưởng đến tài chính của mình.

Tình cảm: Tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Người tuổi này với “nửa kia” không tìm được tiếng nói chung, mất kiên nhẫn với nhau. Điều này dẫn đến những mâu thuẫn ngày càng lớn dần, song không tìm được cách giải quyết nào trọn vẹn cho cả đôi bên.

Tử vi hôm nay thứ 5 ngày 22/9/2022 nói rằng người tuổi Sửu sẽ có một ngày làm việc tương đối ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay thứ 5 ngày 22/9/2022 cho rằng nhờ có Chính Ấn ở bên trợ mệnh, người tuổi Thìn tự tin vào khả năng của mình, bạn đứng ra nhận những nhiệm vụ mà không phải ai cũng sẵn sàng tiếp nhận. Hãy nhân cơ hội này để khẳng định bản thân và ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.

Với sự kiên trì bền bỉ, bạn luôn nỗ lực và cố gắng hết mình dù cho có không ít khó khăn trở ngại bủa vây. Rồi những trái ngọt cuối cùng cũng sẽ xuất hiện và giúp bạn mở ra cánh cửa thành công phía trước.

Ngày ngũ hành Thủy khắc Thổ, chuyện tình cảm của các cặp đôi chẳng mấy yên bình. Đôi bên vì những hiểu lầm vụn vặt mà không ngừng tranh cãi. Cả hai chẳng ai chịu nhường ai khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn trước.

Tử vi hôm nay thứ 5 ngày 22/9/2022 cho rằng nhờ có Chính Ấn ở bên trợ mệnh, người tuổi Thìn tự tin vào khả năng của mình Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.